W nowym kasku LS2 Advant można jeździć z podniesioną szczęką

Najważniejszą cechą kasku LS2 Advant jest to, że jego część szczękowa podnosi się, a raczej obraca o 180 stopni. Dzięki temu po otwarciu nie ciąży na głowie oraz nie generuje dużych oporów powietrza. Wszystko po to, aby możliwa była jazdy z kaskiem w formie otwartej. Co ważne – nie jest to jedynie teoretyczne rozwiązanie, a możliwe do stosowania z zapewnieniem bezpieczeństwa, gdyż kask LS2 Advant ma podwójną homologację – gdy jest zamknięty i otwarty.