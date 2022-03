Rocc 980 to nowy kask szczękowy od Buse

Rocc 980 to jeden z droższych kasków w ofercie tej marki. Jego sugerowana cena to 259,95 euro, czyli nieco mniej niż 1300 zł. Standardowo kask jest w kolorze czarny. Do tego za kwotę o 20 euro wyższą można kupić wersję malowaną (dostępne są dwa wzory), która oznaczona jest jako Rocc 981.