W Genewie Ford pokazał, że ma coś dla każdego. Mocne portfolio zostało odświeżone

Oglądając samochody, które na targi samochodowe w Genewie przywiózł Ford, trudno było wskazać konkretną nowość. Wbrew pozorom nie jest to coś złego. Producent spod niebieskiego owalu ma świetne portfolio, które wymagało tylko drobnego odświeżenia.

Nie oznacza to, że zabrakło gwiazd. Pierwsze skrzypce grał nowy Mustang Bullitt, trzecia generacja auta i pierwsza oficjalnie oferowana w Polsce. Cały show skradł jednak samochód ustawiony tuż za nim. Był to piękny, około 50-letni Ford Mustang przerobiony na egzemplarz łudząco przypominający ten, którym porucznik Frank Bullitt pędził ulicami San Francisco.

Zestawienie dwóch modeli pozwoliło odwiedzającym dostrzec, co łączy oba wozy. Charakterystyczna, ciemnozielona barwa, pięcioramienne, czarne felgi i brak logo Forda pozwalają odróżnić Bullitta od zwykłego Mustanga. Nowa wersja ma pod maską 5-litrowe V8 o mocy 464 KM i zmodyfikowany układ wydechowy. Wszystko, by poczuć się jak Steve McQueen w filmie "Bullitt".

Do Genewy przyjechała też inna Fiesta: Active. Wraz z mniejszym Ka+ Active stanowią nową linię udających terenówki miejskich fordów. Szczególnie ten drugi będzie ciekawą propozycją na polskim rynku. Zwiększony o 23 mm prześwit pozwoli wjechać w miejsca, od których zwykły Ka+ stronił, a do tego powinien być dostępny w atrakcyjnej cenie , podobnie jak "zwykła" wersja.

O ile nową Fiestę już poznaliśmy, to odświeżony Ka+ dopiero debiutował w Szwajcarii. W porównaniu do wcześniej odmiany ma zmieniony przedni pas, a także dłuższą listę wyposażenia opcjonalnego. Teraz klienci będą mogli zamówić automatyczne wycieraczki i reflektory, a także system inforozrywki Ford Sync 3. Obecnie oferowane silniki benzynowe dostały zastrzyk momentu obrotowego, dołączył do nich też diesel 1.5.