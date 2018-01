Volkswagen up! GTI wkracza na polski rynek. Znamy ceny

Miejski model Volkswagena doczekał się usportowionej wersji GTI. Poza mocnym silnikiem wyróżnia się agresywniejszą stylistyką, obniżonym zawieszeniem i sześciostopniową skrzynią biegów. Cennik nowego modelu pojawił się w polskim konfiguratorze Volkswagena.

Up! GTI będzie dostępny w dwóch wersjach nadwoziowych. Tańsza, trzydrzwiowa zaczyna się od 62 390 zł, zaś druga para drzwi wymaga dopłaty 1450 zł. Niezależnie od odmiany, samochód napędza trzycylindrowy silnik 1,0 o mocy 115 KM. Mały volkswagen rozpędza się do 100 km/h w 8,8 s, a prędkość maksymalna wynosi 196 km/h.

Chociaż podana kwota to sporo za miejski samochód, Volkswagen przygotował solidny zestaw wyposażenia standardowego. Na uwagę zasługują aluminiowe felgi o średnicy 17", skórzana kierownica, podgrzewane fotele przednie, zestaw 6 głośników oraz dostęp bezkluczykowy . Producent zadbał też o bezpieczeństwo: bez dopłaty oferuje cztery poduszki powietrzne, ESP oraz wentylowane hamulce tarczowe z przodu.

Lista dodatków rozpoczyna się od opcjonalnych kolorów, ale do wyboru jest tylko jedna tapicerka Clark i jeden wzór felg. Koniecznością zdaje się być regulacja na wysokość fotela kierowcy i pasażera za 390 zł . Oprócz tego dostępna jest klimatyzacja automatyczna za 1250 zł, elektrycznie otwierany szklany dach za 3270 zł czy kamera cofania wyceniona na 800 zł.

Jak up! GTI wypada na tle konkurencji? Najbliżej mu do Renault Twingo GT, którego cennik otwiera 56 000 zł. Co prawda oferuje bogatsze wyposażenie, ale nie każdemu będzie odpowiadał silnik umieszczony z tyłu. Francuz na papierze jest też wolniejszy od volkswagena, ma też pięciostopniową skrzynię biegów.