Unia chce nowego obowiązku. W Polsce jest od dawna

Teraz wiemy, że nie tylko motocykle nie zostaną odgórnie zwolnione z obowiązku przeglądów, a nawet jest szansa na coś odwrotnego – wprowadzenie takiego nakazu nawet w krajach, w których on aktualnie nie obowiązuje. Plan minimum, jaki Parlament Europejski przedstawił Komisji Europejskiej, to obowiązkowe badania techniczne we wszystkich krajach UE dla motocykli z silnikami większymi niż 125 cm3 . Choć zalecane ma być też wprowadzenie nakazu dla tych mniejszych jednośladów.

Jak sytuacja wygląda w Polsce? U nas prawo należy do bardziej restrykcyjnych w Europie. W przypadku motocykli obowiązek związany z badaniami technicznymi jest identyczny jak dla samochodów. Oznacza to, że nowy pojazd musi odbyć taki przegląd 3 lata po pierwszej rejestracji, później po 2 kolejnych latach, a następnie co roku. Nieco lżej traktowane są motorowery (pojazdy dwu- lub trójkołowe z silnikami do 50 cm3 i o mocy do 4 kW, czyli 5,4 KM). Ich właściciele pierwsze badanie techniczne wykonują 3 lata po pierwszej rejestracji, a każde następne co 2 lata. Jednak obowiązek ten istnieje.