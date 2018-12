Ukryte ostrze, którym nie da się skaleczyć. Przyda się kierowcy

Zwiększony ruch na drogach i trudne warunki atmosferyczne wymagają o wiele większej ostrożności. W razie wypadku lub kolizji warto mieć przy sobie coś, co może pomóc wydostać się z rozbitego auta. Podstawa to zbijak do szyb i ostrze do cięcia pasów.

Nóż do cięcia pasów może się przydać (Youtube.com)

Polecamy brelok samochodowy, który ma pomóc w razie kolizji na drodze. Niestety nie wszystkim wypadkom da się zapobiec, jednak mając go przy sobie poręczny gadżet, z wielu sytuacji wyjdziesz bez szwanku.

Nowoczesne udogodnienia

Mając do dyspozycji poręczny brelok, możesz szybko zmierzyć ciśnienie w kołach i stan zużycia bieżnika. Odpowiedni stan opon wpłynie znacznie na komfort jazdy. Działanie sprzętu jest bardzo proste, wystarczy przytknąć urządzenie do koła, a ciśnienie opony wyświetli się na cyferblacie.

W przypadku mierzenia zużycia bieżnika należy wyciągnąć kolorową część obudowy, na której znajduje się specjalna miarka. Po włożeniu jej w rowek od razu zobaczysz, czy opony wytrzymają ten sezon, czy trzeba będzie jednak pomyśleć o zmianie.

Latarka i sygnał dźwiękowy

To udogodnienia, które przydadzą się przede wszystkim podczas jazdy nocnej. Pomagają nie tylko znaleźć rozrzucone po samochodzie rzeczy w ciemności, ale również przydadzą się podczas wymiany bezpieczników czy nawet zmieniania kół. Latarka okaże się szczególnie pomocna na nieoświetlonych drogach, gdy nie masz przy sobie kamizelki.

Ostrze do cięcia pasów

W razie uszkodzenia pojazdu i gwałtownego szarpnięcia mechanizm blokujący pasy bezpieczeństwa może się zablokować, a tym samym uniemożliwić ci wydostanie się z auta. W takim wypadku masz dwa wyjścia. Z jednej strony możesz przeciąć pasy, a z drugiej wysunąć się z uścisku. W pierwszym przypadku nieocenioną pomocą będzie ostrze ukryte w scyzoryku.

Wystarczy wysunąć kolorową część, a w powstałej szczelinie pojawi się niewielki nożyk, który skutecznie poradzi sobie z pasami bezpieczeństwa niczym zwykły nóż z kartką papieru. Dzięki niemu wyswobodzenie się z potrzasku potrwa zaledwie kilka sekund.

Zbijak do szyb

Czasem może się jednak zdarzyć tak, że w wyniku uderzenia otwarcie drzwi będzie niemożliwe. Wtedy jedyną opcją na samodzielne wydostanie się z samochodu jest wybicie jednej z szyb. Choć do tego zadania nada się właściwie każdy twardy przedmiot, taki jak gaśnica, młotek czy klucz do kół, w praktyce nie zawsze masz jeden z tych przedmiotów pod ręką.