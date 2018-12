Świąteczny upominek dla kierowcy. Pomysły na nietypowe prezenty

Wbrew pozorom znalezienie odpowiedniego prezentu dla kierowcy nie jest trudne. W internecie znajdziesz sporo gadżetów, które uprzyjemnią długą trasę i poprawią bezpieczeństwo jazdy. To doskonały sposób na to, by sprawić bliskiej osobie coś specjalnego.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

(Youtube.com)

Jeśli nie masz pomysłu na prezent dla bliskiej osoby, warto zerknąć na poniższe zestawienie. Wytypowaliśmy kilka sprzętów, które przypadną do gustu każdemu kierowcy, a w dodatku nie kosztują wiele.

Brelok dla kierowcy

Kosztuje niewiele, a może uratować życie. Brelok zawierający w sobie podstawowe narzędzia, które mogą pomóc wydostać się z samochodu podczas wypadku to doskonały gadżet, który może przydać się każdemu. W zależności od planowanego budżetu możesz pokusić się o tańszy model lub taki z kilkoma dodatkowymi akcesoriami.

W pierwszym przypadku do dyspozycji dostaniesz zbijak do szyb, bezpieczne ostrze do cięcia pasów, a także latarkę oraz sygnał dźwiękowy. Droższa wersja wyposażona jest również w miernik ciśnienia w kołach i stanu zużycia bieżnika.

Słuchawka Bluetooth i zestaw głośnomówiący

Osoby, które spędzają dużo czasu za kółkiem mają problem z używaniem telefonu komórkowego. Nie oznacza to jednak, że muszą rezygnować z rozmów. Rozwiązaniem jest niedrogi zestaw słuchawkowy, który poza stabilnym uchwytem zapobiegającym wypadaniu oferuje również dobrą jakość dźwięku.

Przy zakupie warto zwrócić uwagę na kilka czynników. Przede wszystkim liczy się jakość przesyłanego dźwięku. Nowoczesne modele oferują doskonałą redukcję szumu, dzięki czemu nawet podczas jazdy z dużą prędkością lub wtedy, gdy deszcz bębni w szyby, możesz liczyć na to, że zarówno ty, jak i osoba, z którą rozmawiasz będziecie się doskonale słyszeć. Poza tym istotny jest również czas pracy na baterii. Im będzie większa, tym dłużej słuchawka będzie działać w podróży.

Dodatkowe opcje zdecydowanie ułatwią korzystanie ze sprzętu. Warto zainwestować w zestaw z możliwością szybkiego ponownego wybrania ostatniego numeru. Jeśli musisz przerwać rozmowę lub sygnał zostanie zerwany, wystarczy jeden przycisk, by wrócić do konwersacji. Możliwość obsługi dwóch telefonów przyda się szczególnie osobom, które chcą prowadzić rozmowy zarówno z telefonu prywatnego, jak i służbowego.

Fotolia Podziel się

Wideorejestrator dla zawodowca

To prezent z wyższej półki, który powinien spełnić wymagania zarówno zawodowych kierowców, jak i tych, którzy spędzają za kółkiem niewiele czasu. Pamiętaj, że nagranie stłuczki często stanowi dodatkowy atut w przypadku dochodzenia do swoich praw.

Najważniejszymi parametrami wideorejestratora jest rozdzielczość, jakoś matrycy i kąty widzenia. Standardem jest kamera o jakości Full HD, choć oczywiście znajdą się również osoby, które stawiają na nagrania w jakości 4k. To dobre rozwiązanie jeśli zależy ci na przykład na nagraniu pięknych widoków z urlopowej wycieczki, nagrania ważą bardzo dużo i w efekcie stare będą szybko zastępowane nowymi, chyba że wybierzesz model z bardzo dużą pamięcią, a to kosztuje.

Dobrej jakości matryca to przede wszystkim lepsze nagrywanie filmów nocą. Sprzęt z niewielką matrycą, na której znajduje się mnóstwo pikseli sprawi, że podczas dnia obraz będzie wyglądał dobrze, jednak wieczorem pojawią się szumy i charakterystyczna kaszka. Jeśli dodatkowo kamerka będzie "oślepiona" przez światło latarni i samochodów z przeciwka, nagranie będzie kompletnie nieprzydatne.