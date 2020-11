Uciekał przed policją przez 2 powiaty. Grozi mu do 5 lat więzienia

Podczas ucieczki wielokrotnie przekroczył prędkość, jadąc nawet 182 km/h na ograniczeniu do 90. Jakby tego było mało, kierujący wielokrotnie zwalniał, sugerując policjantom, że chce się zatrzymać, a następnie znów gwałtownie przyspieszał. Ominął też jedną z blokad zastawionych przez policjantów z lubaczowskiej drogówki, wezwanych na pomoc przez grupę Speed .

W końcu jednak udało się zatrzymać szybkiego motocyklistę. Okazał się nim 37-latek z powiatu lubaczowskiego. Był trzeźwy, ale nie miał dokumentów do motocykla. Jak się okazało, zostały one zatrzymane w związku z zagrożeniem bezpieczeństwa. Mężczyzna trafił do aresztu. Za popełnione wykroczenia i ucieczkę przez policją odpowie przed sądem. Grozi mu nawet 5 lat pozbawienia wolności.