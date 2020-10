Motocyklista przekroczył prędkość o 71 km/h i uciekał przed policją. Pościg zakończył się wypadkiem

Policjanci z grupy Speed, jadąc nieoznakowanym radiowozem w podwrocławskiej Długołęce, zauważyli motocyklistę na motocyklu kawasaki ZX-6R. Jechał on w terenie zabudowanym, w miejscu, gdzie dopuszczalna prędkość wynosi 50 km/h, zdecydowanie szybciej. Pomiar wideorejestratorem pokazał 121 km/h , czyli o 71 km/h więcej niż było to dozwolone.

Okazało się, że mężczyzna mieszka w Oleśnicy i nie ma prawa jazdy kategorii A (jedynie kategorii B). Gdyby zatrzymał się do kontroli, to skończyłoby się na mandacie i odebraniu uprawnień na trzy miesiące. Jednak ucieczka przed policją to już przestępstwo, za które nawet grozi kara więzienia do 5 lat. O tym jednak zadecyduje teraz sąd.