Motocyklista przekroczył prędkość o 147 km/h. Już miał sądowy zakaz jazdy

Funkcjonariusze z Dębicy mierzyli prędkość na ul. 11 Listopada w Brzostku. Podczas kontroli zatrzymali prawa jazdy czterem kierowcom, ale prawdziwym rekordzistom okazał się motocyklista , który przekroczył dozwoloną prędkość o 147 km/h . Na tym jednak się nie skończyło. Mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli i zaczął uciekać . Chwilę później zjechał na stację benzynową, gdzie oparł swój motocykl o stojące tam audi i jeszcze uszkodził samochód.

W trakcie kontroli okazało się, że 26-latek z Sieklówki ma już sądownie orzeczony zakaz kierowania motocyklami. Na miejscu dostał mandat w wysokości 500 zł za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa poza drogą publiczną. Jednak na tym jego problemy się nie skończyły. Teraz przed sądem odpowie za niezatrzymanie się do kontroli i ucieczkę, co jest przestępstwem. Do tego dojdzie kwestia uszkodzenia mienia, czyli audi stojącego na stacji paliw, a także złamanie zakazu sądowego