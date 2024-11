Turecka konstrukcja wygrała konkurs Honda Custom

Szwajcarska Alpina 500 to chyba najbardziej oldschoolowo wyglądający i najprostszy stylistycznie motocykl w tym zestawieniu. Świętuje on 50-lecie Hondy w tym kraju, więc nawiązania do historii nie powinny dziwić. Mamy więc przede wszystkim zbiornik paliwa w stylu starych modeli CB, minimalistyczną kanapę i jeszcze bardziej zredukowaną ramę pomocniczą.