Triumph Rocket 3, którym mógłby jeździć Evel Knievel

Triumph jest marką, która wręcz się specjalizuje w robieniu edycji specjalnych swoich motocykli. Ich malowania i limitowane liczby to sposób na przyciągnięcie klientów. I nie inaczej jest w tym przypadku. Triumph Rocket 3 w wersjach R i GT może nie nadaje się tak dobrze do skoków, ale to właśnie on powstał w limitowanej edycji Evel Knievel, której będzie łącznie tylko 500 egzemplarzy.