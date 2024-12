Triumph Bobber TFC to coś więcej niż złoty lakier

Chyba najbardziej zaskakujące jest to, że Triumph pogrzebał też przy silniku Bobbera. Na pierwszy rzut oka wszystko może wydawać się po staremu - 78 KM i 106 Nm to te same wartości, co standardowo. Jednak udało się je uzyskać już przy niższych obrotach dwucylindrowego silnika o pojemności 1200 cm3. Maksymalna moc w Bobberze TFC osiągana jest przy 6000 obr./min (100 niżej niż standardowo), a maksymalny moment obrotowy przy 3750 obr./min (250 niżej). To zatem w niewielkim stopniu, ale przekłada się na osiągi. Na tyle, aby móc sobie powiedzieć "kupiłem najszybszego Triumpha Bobbera".