Toyota idzie w ślady konkurencji. C-HR będzie dostępny w wersji elektrycznej. Przynajmniej w Chinach

Toyota od lat rozbudowuje swoją ofertę modeli hybrydowych i jest światowym liderem, jeśli chodzi o produkcję aut z takim napędem. Japończycy jednak z rezerwą podchodzili do samochodów czysto elektrycznych. Dziś zmieniają zdanie i w Pekinie zapowiedziano, że model C-HR będzie miał też wersję na prąd z baterii.

Toyota C-HR to odważnie zaprojektowany miejski crossover, który podbił serca klientów tego szybko rosnącego segmentu. Model ten oprócz wersji benzynowej jest też dostępny jako hybryda – nie jest to niespodzianka, mamy w końcu do czynienia z marką, która od lat stawia na taki rodzaj napędu. Jednak na horyzoncie pojawiła się ciekawa nowość. Podczas targów w Pekinie zapowiedziano, że w Chinach C-HR oferowany będzie też w wersji całkowicie elektrycznej.