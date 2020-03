WP Moto Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Samochody nowe

Samochody nowe Samochody używane

Samochody używane Fascynacje

Fascynacje Poradniki i mechanika

Poradniki i mechanika Biznes

Biznes Wideo

Wideo Motocykle

Motocykle Katalog samochodów

Katalog samochodów Najnowsze

Najnowsze Popularne Wideo + 6 suvvolvo xc60pickuptoyota hiluxsamochody terenoweporównanie samochodów 27-02-2020 (18:36) Toyota Hilux Dakar kontra Volvo XC60 B5 - pickupem na co dzień czy SUV-em w teren? Toyota Hilux w wersji Dakar to auto, które chce udowodnić, że użytkowy pickup może też być ekskluzywnym autem na co dzień. Volvo XC60 odwrotnie:... Rozwiń Trendem ostatnich sezonów w motory … Rozwiń Transkrypcja: Trendem ostatnich sezonów w motoryzacji są Samochody które teoretycznie potrafią wszystko bo są i komfortowe i funkcjonalne i terenowe tak czy nie Sami producenci samochodów którzy w reklamach każą nam wierzyć że suvy wjadą właściwie Wszędzie ale żeby zobaczyć czy tak naprawdę jest postanowiliśmy dzisiaj zestawić takiego standardowego słuchaczy Volvo XC60 Toyota Hilux czyli terenowy Pickup m Który niczego nie uda Udaje udaje że jest luksusowym samochodem Bo we wnętrzu tego pickupa znajdzie Skórzaną tapicerkę znajdziemy wielki dotykowy jak I gustownie przesyt Plastikowe Kos No to akurat fakt Dziś Zobaczymy Czy Luksusowe suvy lepiej udają samochody terenowe Czy samochody terenowe Lepiej udają luksusowe suvy Powiedzieć że jedziemy samochodem Takiego tego pierwszego wyboru party.pl Samochód który jest Prestige Bogato wygląd Który daje mu jakąś satysfakcję sprawia Nasza wersja testowa jest rzeczywiście bardzo dobrym przykładem samochodu w którym bogato wygląda bo nie dość że ma Mocny silnik 35 koni Oznaczenie B B5 Ale właśnie narodzeniu do B5 niewielkie spalanie 10 litrów No i Wyposażenie które oczywiście kosztuje Bo cena w stosunku do Podstawowe Tego wyposażonego egzemplarza przekroczyła 300 000 w zasadzie sumaryczny Stolargo auta więc całkiem spoko Natomiast ciężko mi właściwie znaleźć tego w tym aucie Jest Wszystko I to sprawia że to podstawowe zadanie tego samochodu tylko z autem Spełnią 100% a ja bym powiedział Zobacz to jest Ja problem której widzę w tym samochodzie a zawiera się właśnie w tej wersji r-design Te samochody teraz nowe mają być od wszystkiego on jest jednocześnie terenowy luksusowy funkcjonalny z Jeszcze do tego ma być sportowy z jednej strony mamy samo Który jest większy Wyższy Po to żeby był funkcjonalny a potem się go znowu obniża utwardza daje dużych To wszystko właściwie Przecieram Janowice i przeczy prawom fizyki nawet Powiedział i ten samochód też jest tego przykładem bo tak najpierw dodajemy pakiet Żeby był twardszy i żeby były takie opony z którymi ja się boję nawet wjechać na kawę z wos-u 40 dwadzieścia jedynki Właśnie potem do kupujemy za 10000 zł pneumatyka i ratujemy prześwit Może ten samochód jest tak jak mówisz luksusowy świetnie wyglądający i świetny trzymający Drogi bo ma odpowiedź Zestrojenie ale jednocześnie jak już zwolnimy Naciskam tutaj Drive Poniżej 32 godziny bo bo mniej więcej od tej prędkości aktywuje nam się o co To możemy taką opcję wybrać pneumatyka nas uniesie i możemy powolutku mimo W terenie Czy to wystarczy aby zawalczyć W tej naszej nowej konkurencji naprędce wymyślony Hilux Który stara się Luksusowa Witam cię w prawdziwej motoryzacji teraz tutaj weszliśmy do Hilux a i to jest samochód który pokazuje Czym Takie suvy chcą być ale z drugiej strony aż tak bardzo nie chcą być Bo wtedy jednak też by wyszły inne Dobre rzeczy które można powiedzieć o falach siedzi się naprawdę Wysoko ma się piękną pozycję górująca Wszystkimi innymi użytkownikami Drogi No i mamy samochód rzeczywiście prawdziwie teren Jeśli chodzi o same kompetencje jako opieka pad 1645 mm Ładowność powyżej tony a także teraz po liftingu lepsze Właściwości terenowe Ponieważ z tyłu mimo że przez cały czas są resory pióra To teraz zostały one skonstruowane tak że jest większy skok w dal Więc jeśli chodzi o takie te domyślne kompetencje pickupa Hilux myślę jest właśnie ty Volvo XC60 jest w twojej klasie to znaczy Jeśli chce się pikapa bierze się Hilux i się dobrze na tym wyjdzie Który mamy za sobą stwierdzenie że jest to samochód który nie boi się terenu bo ma swoje Wszelakie systemy Odpowiedni prześwit w odpowiednie zawieszenie I tak To po mówmy o tym On próbuje Luksusowa No właśnie na przykład teraz dostawy ponieważ Przejeżdżanie Ron Już trochę inną operacją Volvo Nawet ta równa droga na której teraz jesteś Czy niewielkim obłożeniu bo tam mamy teraz taki tylko sprzęt operatorów z tyłu czyli właściwie zerowym mam No przez cały czas Tutaj ten komfort No jakie Jest taki że Cieszę się że jeździmy po równej drodze aczkolwiek wydawało mi się ona idę Jak jechaliśmy to Tymczasem ta piękna nowa Asfaltowa droga Widzę że jest pełna Nierówności i niedociągnięć Avita źle czuję to dopiero jadąc właśnie tym samochodem Mógłby to być taki samochód testowy przy Nowej drogi przyjeżdżamy Hilux I wiemy że Pewne rzeczy można by było pod Poza tym warto powiedzieć nie przecież O nie przecieka ponieważ tak troszkę nam się zmienia warunki pogodowe które myślę Even Białołęka korzystaj laksa więc Wiemy że jako Pickup jest dobry i jako Parking powiedz mi Alternatywa zamiennik dla luksusowego suva No nie do końca No nie do końca to nie jest tak że jeżeli ktoś się przesiąść x 60 do Hilux a nawet w tej wersji Dakar która ma te piękne przeszycia i duże I generalnie ma być bardzo Prestige To że się poczuje że jedzie też wygodnym suvem No bo do końca wygodnie tutaj A Według mnie to jest o tyle Ciekawe że no ten hajs Gra w Lidze cenowej właściwie nie odbiegające jakich 160 kg dobrze ten egzemplarz Poniżej ale da się je sprowadzić do wspólnego mianownika jakiej weźmiemy tak ten samochód w tej wersji wyposażenia 5000 zł kosztuje ten samochód a Volvo XC60 za 155 minuty spokojnie nawet Trochę zupełnie uczciwy Samochód już Gadać No dobrze No więc wiadomo że nie będzie to w pełni luksusowy samochód ale jak widać taki samurajski Prosty siermiężny ołtarz nie jest boi skórzana tapicerka i kamera cofania Takie inne herb przyjemne gadżetów tutaj na pokładzie znajdziemy znajdziemy te Stare dobre fizyczne Baśnie I to jest kolejna rzecz która pokazuje że czasem Lepsze jest wrogiem dobrego prawda że W momencie kiedy w Volvo Ekran 1 to drugi to Ja na przykład tego ekranu Volvo przez cały czas nie Ileś razy już jeździłem Volvo nie potrwa Jeśli chodzi o Można go obsługiwać na lewo lewo obsługi Samochód stoi a tutaj w tym czasem w Hilux Można nawet w pamięci jeśli się już czasem na czy już tym autem się trochę kilometrów zrobiło bez odrywania Z roku o drogi spokojnie można obsługi Większość przycisków obsługuje kolano Ale tylko w takich autach Mniej więcej jak na asfalcie wygląda sytuacja Wiem w takim razie teraz chodź Serem Krem zobaczymy ten drugi Wątek to za Jak Volvo sprawdza się jako samochód Myślę że biorąc pod uwagę Delikatne odmiany wagary to może Bardzo ciekawa próba Jak dla mnie by Tego właśnie Dobra i teraz mamy 1:00 teren Chwilę prawdy Przed tymi auta Tczew odjazdy które widać przed na Niby nie wyglądają Tak Sumy Aha no i słusznie Takie oto mamy przed sobą podjazdy 4 do Tak wybieramy ten który wygląda Właściwie na najmniej Bazy jednej strony chciałbym Volvo dać jakie A z drugiej strony co mam powiedzieć że i ten podjazd Aż takie Jak na niego już wjechałem wieloma autami i do tej pory bardzo niewiele aut dało Sobie poradzi co zobaczymy jak będzie dzisiaj w Volvo Jestem bardzo ciekaw musieliśmy sobie Reduktor I zależy spróbujemy po prostu na montażu Toyota w tym za Jest trochę strona nie wiem czy Widać szczerze mówiąc jadąc z tym samochodem Nie czuję kompletnie nic zupełnie o po prostu wjechał jak po prostej drodze Nic Się nie stało możemy się pokusić o pewno utrudnienie Otóż możemy się za W połowie podjazdu i ruszy zmarnuje tutaj Nie chcesz się Volvo na pewno nie pojedziemy najmniejszych szans na Dobranoc Przejazdowa Gaj Po zatrzymaniu się to jedziemy dalej Dobra okej dobra To Uznajmy że to jest zwykła droga między sklepem Sklep Stacja Powolutku jedziemy Jeszcze jeden Darmowe Dlatego że wyobraziłem sobie co się wydarzy jak będziemy na prostej drodze i tam się za No nie Grawitacja pomaga nam wróci tak Długie Nie to szybciej nie to się tak zwiększam animuszem troszkę Odszkodowanie bo troszkę swoją wartość tak nie Zatrzymaliśmy się w jednej I teraz takie ten potem potem potem potem potem potem potem potem pojechaliśmy dalej i ten pod Potem potem potem Porno No i wiesz Prawie OK Wyjeżdżamy wyjeżdżamy tyłem To jest jedyny sposób Możemy ewentualnie Ćwiczenie które My już w Toyocie czyli dobra Gdzie Volvo jeszcze sobie Tak Dojeżdżamy bezpiecznie tam gdzie już Ana Powolutku Dobra Ja myślę że na tym ćwiczenia terenowe w tym samochodzie możemy Zakończy Ja nie jestem zaskoczona Toyota ma wszelkie atuty na takim terenie powinna była to wykorzystać i moim zdaniem szansę nie Wielki prześwit reduktor to wszystko sprawiło że bawili Bez wielkich emocji Po prostu jeździło tam gdzie chcieli Gdyby jeszcze miała lepsze opony na teren Mielibyśmy tutaj Absolutnie Jazda jak po Tak No i właśnie myślę że z tą jazdą na asfalcie trochę tutaj Trafiłeś w No już muszę przyznać że dzisiaj warunki i trochę ci sprzyja Nawidzę cię gryzie że jednak podjechać tak niewyraźnie nie podoba mi się ta muszę udowodnić Sposób że Hilux jest bardziej terenowy niż to Volvo dlatego mi się jeszcze jedną Przejdziemy się tutaj Słuchaj po tym roku Otworzymy sobie nich taki rajdowy as i zobaczymy Który z tych dwóch samochodów No co oznacza to Ja mam więcej No właśnie masz dużo więcej mocy A co ciekawsze nawet masz większy moment obrotowy nie wiem czy Można się spodziewać Samochody Ale ty masz 4 Miesięcznie torem Tutaj jest 400 Nie tak Taka prawda No i to trochę za te dziury i Czarno to widzę Czy 2 Raz YouTube Spokojnie Seria mniejszych Popek bardzo elegancko Czy teraz kawałek prostej No nie Teraz szczęście Starych opon przez cały czas tutaj Korzenie przejadę jest po prostu na wprost Mamo ostrzejszy zakręt znowu większy anioł I teraz podjazd jeszcze Jeszcze na koń Tylko Zawodnicy nie jest takie proste przy takiej wymiarach auta Dla mamy Nuta 805 No to zobaczymy 321 Start start Jak ja to całych 235 koni Co przed Zderzaki porywa Zresztą w trybie off road nie mogę przekroczyć 30 więc Robię co mogę Dobra O tutaj wreszcie długa prosta Gdzie mogę wykorzystać Moc o urwałem Sekundę Muszę niestety zadzwoń Dobra A tutaj O I gazu Obiady na około To mogę dodać gazu w Borównie jest ta droga Wykorzystam moc jeszcze I pełny gaz bo tutaj jest równo i nawraca Stop Była walka Widzę że była walka ale Nie Minuta No niestety ale powiedz d Wszystkie są dalej wszystkie są koła też całe No Generalnie wszyscy wygrali Czyli na koniec wracamy do pytania zadanego na początku nieprzypadkowo jesteśmy na tej kostce Bo mapa Ona jeszcze pomoże nam od Na to pytanie pytanie brzmiało Czy lepiej Volvo jako Radzi sobie z zadaniami samochodu terenowego Heil Jako samochód Powiedz Radzi sobie Jako szef Który z tych Tak tak tak tak Przerysuj do samochodów Proste ćwiczenie wykonane tutaj na kostce pokazały że jednak e-zwrot Volvo Odpowiednie kompaktowy Powiedz mi Tego samochodu Jedna Wszystko Sprawdzają W mieście niż Długie nadwozie i ogromny Skrętu Toyot A no tak bo tutaj nie można przez cały czas Przed faktem że to jest przez cały czas taki wielki solidny Pickup stworzony po prostu Prawdziwej profesjonal Pracy i nawet dołożenie do Jak Niby skórzanych Czy większego ekranu nie zmienia faktu tego Że to jest po prostu helak pozostaje Hilux tak Początkowym założeniem samochodu uniwersalny Rzeczywiście pokazałeś to momencie Przykładzie Volvo że są Uniwersalnymi Nawet Muszę Wyjechać To nie robią Najgorzej nawet na Nosalowy Z przekąsem mogę tylko dodać że wystarczy do tego głupie Złoty No