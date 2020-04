WP Moto Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Toyota Corolla kontra Hyundai Elantra: porównanie sedanów z nietypowymi silnikami Zachar Zawadzki i Mateusz Żuchowski porównują dwa samochody, które idą pod prąd obecnym trendom na więcej niż jeden sposób. Po pierwsze -... Rozwiń Cześć witam was serdecznie są dzis … Rozwiń Transkrypcja: Cześć witam was serdecznie są dzisiaj wszyscy sprzedają w Europie służy hatchback i z niewielkimi silnikami z turbodoładowaniem często trzycylindrowe No to Dzisiaj przyjechaliśmy samochody którymi Dzisiaj przyjechaliśmy nie są niczym z tego co wymienił no po pierwsze są Sedana mi to jest Gatunek już można powiedzieć w pewnym sensie na ponieważ kiedyś bardzo popularna forma nadwozia teraz w klasie wielkości kompaktów już właściwie zupełnie jest niedostępna nie dostaniemy Astry Sedan Nie było problemów Pokusa dżety rap skalą więc takich samochodów już jest naprawdę mało a do tego pod maską tych samochodów znajdują się silniki które nie mają pojemności złego kartonu mleka dlatego pojemność silnika w tym przypadku 1.6 tym spadku 18 a do tego żadnego turbodoładowania Tak więc mimo że te samochody wcale nie zapowiadają się ciekawie zapowiada się bardzo ciekawy materiał chłopak zwalniasz może byśmy jechali tutaj Zakończ prędkością Wiesz co Bo ty jedziesz za ciężarówką No ja mam tutaj więcej to masz więcej do stracenia napęd Toyoty to oczywiście hybryda Japończycy lansują to rozwiązanie już od przeszło 20 lat a ich model Prius stał się dowiedzieć się ambasadorem napędów hybrydowych nie przypadku o priusie dlatego że pod maską Corolli znalazł się napęd hybrydowy właśnie z najnowszej generacji priusa Co oznacza że jest to silnik o pojemności 18 Który z silnikiem elektrycznym daje moc 122 koni a tymczasem stawia na prostotę właściwie chyba prostszego samochodu w dzisiejszych warunkach już nie da się zrobić pod maską a tutaj tylko 1 silnik jednostka 1.6 MPI o mocy 128 koni jest to silnik w którym a nie ma co się zepsuć bo tak nie ma Turbo nie ma bezpośredniego wtrysku nie ma też dwumasowego koła zamachowego do mamy tylko wielopunktowy wtrysk ale właściwie to jest taki silnik który chodzi i polskim klientom czyli nic tylko zagazować następnie została masz matkę i jeździć zachęcające ale zanim b polecę do salonu Hyundaia żeby zamówić takie samochód w ciemno Może zrobimy jakieś pomiary pomiary zużycia paliwa w tak tak też Ale prócz zużycie paliwa potrzebujemy też pomiarów dynamiki No i jeszcze myślę że trzeba też porównać funkcjonalnej wnętrzności Skoro są to sedany to zapewne tutaj będą się trochę Rouge ci chodzi o wykorzystanie czy są w środku no i bagażników dobrze to od tego proponuję teraz zacząć W celu wykonania pomiaru wnętrza użyjemy pewnego dobrze znanego wzorca metra a właściwie to do dwóch metrów jestem w Corolli sedan i sytuację że chociaż względem kierownicy odnalazłem się raczej bez problemu to ten samochód jest dla mnie zdecydowanie za niski a być może fotel jest umieszczony zdecydowanie za wysoko jest w tej chwili maksymalnie obniżony a ja mu głowę w podsufitce I choć jej nie dotykam to jednak górna krawędź szyby jest tuż przed moimi oczami więc niestety ale będę musiał się garbić smutno jest życie dwumetrowca z tyłu Corolli A to dlatego że opadający dach sprawia że ja nie mogę się wyprostować siedzę to niestety zgarbiony kanapa jest umieszczona dosyć wysoko co na dłuższą metę dla kogoś kto nie ma 2 m będzie raczej dobrą wiadomością bo będzie bardziej ergonomicznie spędzał to czas no Ale w moim przypadku to niestety o taką pozycję z kolei w Hyundaiu życie dwumetrowca jest o wiele prostsze przede wszystkim da się w większym zakresie wyregulować kierownicę i to nawet za bardzo popatrz Czy można ją tak wysoko że właściwie to dla mnie za wysoko Dla kogo jest zaprojektowany ten samochód dla kogoś kto ma 210 chyba no i mam dosyć dużo miejsca na kolana jestem właściwie sadzony względem kierownicy nad głową jeszcze mam ze dwa palce w wolnej przestrzeni nie mam nad oczami tusz krawędzi podsufitki co prawda wewnętrzne lusterko wciąż Zasłaniam ich ale już nie asfalt więc tutaj jestem zdecydowanie bardziej zadowolony niższy w Kolonii w tym również miejsca jest jakby trochę więcej na kolana na pewno odczuwam różnice to jest kwestia paru centymetrów ale na plus również nad głową nie jest do końca się wyprostować ale też nie muszę się aż tak bardzo garbić jak w przypadku Corolli jednym słowem w każdym wymiarze jest lepiej poza tym możemy powiedzieć że samochody są porównywane jest to również prawie płaska podłoga tak samo było w Corolli Wygląda na to że Corolla troszkę gorzej wykorzystała swoją długości swoją przestrzeń Bo zarówno z przodu jak iz tyłu przestrzeń trochę mniej Nie mówię już o miejscu i to jest według mnie o tyle zaskakujące że w obydwu samochodach jest ten sam rozstaw osi dokładnie 2700 mm Ale zobacz miejsca jest mniej nie przez to że są akumulator z ciebie mówię ci oddechu głównie prawda to że ten tak się bardziej pada Tutaj też A wracając do akumulatorów to właśnie Hyundai mógłby mieć przewagę w bagażniku bo nie musi gdzieś u akumulatorów tymczasem to właśnie bagażnik Corolli jest większy właśnie I tego też nie rozumiem bo sprawdziliśmy Tak według danych już na papieża Karola ma więcej to jest cała 77 litrów i gdy się zdarzy dobry w bagażniku to wychodzi na to że ta przestrzeń też jest lepiej wykorzystana z Trolli bardziej foremny Zgadza się bardziej mi by mi przeszkadzała ta różnica w kształcie niż te 20 No tak Czyli Corolla też na tym płocie wygrywa wygrywa też według mnie na froncie ogólnie no całego wnętrza Najlepiej to wnętrze Wygląda jednak i z wyglądu i w dotyku jak ja lubię tu i ówdzie Cześć Co jednak widać że te tworzywa Corolli są bardzo dobrej jakości są miękkie no i ogólnie przez to Corolla sprawia bardziej jakościowe wrażenie też z rano Jednak lepiej wygląda najlepiej wygląda Chociaż właściwie nie wiem czy to jest tak że Corolla lepiej wygląda czy po prostu entra gorzej wygląda na coś jest nie tak Tyle że ma coś w sobie co nie do końca pasuje i to chyba nie tylko mi więc tak na tym na tym polu zdecydowanie jestem za okej no ale mówimy że Corolla bardziej jakościowe wrażeń ale Ile kosztuje ten samochód a no właśnie najtańsza podstawowa Corolla sedan kosztuje 94000 zł dokupując pod kolejne poziomy mówimy o dom bo już w takiej siedzimy w tym dokupując kolejne poziomy wyposażenie musimy dokładać kolejne po 15 mniej więcej tysięcy zł ale Zacznijmy od 94 Tymczasem na tymczasem właśnie Elantra jak Ile kosztuje na tym tle No powiem ci że dużo mniej dużo mniej dużo mniej kosztuje zaczyna się od ceny niecałych 70000 zł a tata w A teraz jeszcze do tego są na każdy egzemplarz standardowe wchodzisz do salonu dają ci 9000 zł rabatu nawet ten egzemplarz który jest tutaj to jest kwota w tej chwili około 84000 zł strony za dość prosty samochód wydaje się dość dużo ale zobaczysz też że to nie jest aż tak prosty samochód wsiądziemy do lampy i myślę że tam parę pozytywnych zaskoczeni też się czeka na obrazach ale jak masaż masaż i co wy macie ale wyszło mi że tego tworzywa miękkiego tutaj też w sumie nie brakuje Jest go mniej ale to co stało się twarde z kolei stały się one coś rodzaju imitacja karbonu tu i ówdzie poza tym Warto zaznaczyć że dla niektórych wystające Tablety są raczej złym zjawiskiem w motoryzacji i akurat ekran Jaki dać jest ładnie schowany w konsoli różni od tego co widzieliśmy w Corolli według mnie akurat ergonomia w ogóle całej obsługi jest bardzo mocną stroną Hyundaia Zawsze nie tylko tego wszystkich tutaj pod względem tej cechy Elantra jest właściwie identyczna z tym co znamy z wszystkich innych modeli na rynku ale trochę też jest w ogóle nie widzę Progress jest jest lepiej Może nie ma szału jeśli chodzi o cały projekt ale zobacz na przykład tym tutaj w systemie multimedialny możesz sobie połączyć telefon przez Android auto albo Apple carplay jest tutaj parę tych jakiś takich nowoczesnych funkcji więc ogólnie wszystko idzie do przodu tylko silnik przez cały czas oldschoolowe ale według mnie właśnie na tym rondzie polegała siła tego samochodu to zaraz zobaczymy No bo przyjedziemy teraz do testu spalania Mateusz to Ustalmy zasady jedziemy teraz aby zmierzyć zużycie paliwa za chwilę na mój znak z resetujemy średnie zużycie paliwa i pojedziemy w taki sposób aby przetestować te samochody w dwóch zupełnie różnych trybach A jeden z nich to będzie tryb jazdy po mieście korki światła w to wszystko co nas w mieście czeka a potem spróbujemy się wydostać się poza miasto i pojedziemy nieco szybciej obwodnicą i tam przetestujemy jak sobie te auta właśnie w trasie jeszcze że jedziemy w trybie nie wiem Sport normal Echo jakie będą ustawienie komputera no myślę tak najwięcej ludzi na tym by jeździła ustalamy że normal i nie jestem właśnie resetujemy komputer raz dwa trzy poszło u mnie też dobra potem się liczy do wyniku to jedziemy ostro walczyć o każdą krople i nie nie składać lusterek pamiętaj to udowadnia że masz więcej do stracenia więc myślę że będzie ciekawie ma to już na pewno w tej chwili zaczynam opowiadać do kamery jaki to silnik jest randce bardzo prosty nie tylko sam silnik jest prosta ale cały samochód jest to bólu prosty Zobaczcie każdy kolejny składnik zawieszenie w holu Sana z przodu belka skrętna z tyłu skrzynia biegów jeśli nie ręczna to najprostszy z możliwych 6 biegowy automat i to wszystko wystarczy Nie można powiedzieć Hyundai Elantra będzie dostarczał jakiś niesamowitych wrażeń za kierownicą że ma jakieś niezapomniany charakter ale dla osoby która chce po prostu mieć samochód który będzie ją przewoził z punktu a do b z pomocą tych prostych składników rzeczywiście da się zrobić działającą formułę choć w istocie mamy tu do czynienia z jazdą na dwóch silnikach bo po części na elektrycznym po części za spalinowym to jednak sam czas obecności hybrydy na rynku Pokazuje że jest to napęd niezawodny więc choć rzeczywiście jest pikowany i bardziej złożony to jednak nie przekłada się to absolutnie na awaryjność jednak te korki nie działają na korzyść ponieważ Zachar pewnie ma silnik wyłączony cały czas a ja mam cały czas włączony i średni wynik już rośnie 12 412 82 03 Mam nadzieję że z czasem jednak trochę się ta krzywa zużycia paliwa wygładzi Chodź na razie się na to nie zanosi mamy 13 2 halo halo chciałbym się upewnić że nie masz jeszcze 15 na 100 ale jestem blisko to najpierw ty powiedz chyba zrobił mnie dobij mnie No jaki masz bardzo słabo bo liczyłem na czwórkę z przodu tymczasem mam 51 dalej dobry wynik bo ja mam 8,6 obawiam się i na każdych światłach ten wynik rośnie Co spadnie to znowu rośnie bo wiesz co ja chyba tutaj w ogóle nie mam start-stop u a przynajmniej on nie działa ogólnie uznałbym za dobrą wiadomość No ale akurat w tym razem przesądza o tym że no to spalanie mi rośnie za chwilę zobaczymy jak dalej co jeszcze jeszcze przez chwilę będziemy jechać przez korki ale niedługo będziemy wyjeżdżać na trochę późniejsze drogi no no ale to tak zwalniasz może byśmy jechali tutaj z jakąś prędkością Wiesz co z nudów bo ty jedziesz Schowałeś się za ciężarówką przez co ja nie widzę tutaj nie widzę tutaj żadnych emocji więc może byście odsłonił pojechał t120 Dobra jedziemy teraz lewy pas to mało tego podwyższamy poprzeczkę bo ja wyjeżdżam w takim razie jeszcze pojedziemy prosto na Grodzisk będziemy jechać to 140 przez pamiętam i 120 i jedziesz ze mną 120 koniec tego dobrego na autostradę Zjeżdżamy z wynikiem 41 ale właśnie Elantra Nadaje tempo więc za chwilę tego wynik fantastyczny stosując prawdopodobnie się przy prędkości 140 na godzinę zużycie przez cały czas wynosi około 6 l na 100 km przez co na średni wynik przez cały czas oscyluje właśnie w okolicach 6 mamy 6,1 to otrzymujemy ten po 140 i średnie spalanie oscyluje wokół tego cztery i pół które w tej chwili mniej więcej mamy to że gdyby pojechali dłużej to mielibyśmy raczej piątkę z przodu bo jednak 140 to już nie są żarty i hybryda już tak efektywna prędkości jest Zachar mamy za sobą 50 km jazdy około 25 km w mieście około 25 km w trasie No i teraz wyniki ja pierwszy mówię ja pierwszy bo myślę że holandia-anglia Znajdź mojego chcę znać twój i chcę najpierw mieć poznał muchy bo myślę że Land że poszło naprawdę dobrze w mieście miałem momentami powyżej ośmiu na 100 km 8 litrów nas ostatecznie 6 litrów na 100 km 60 na 100 km oczywiście nieźle jak wyjeżdżałem na autostradę na drogę szybkiego ruchu to miał 41 w mieście najmniej miałem 39 Natomiast tutaj przywiozłem wynik 43 auto chyba nie jest niespodzianka Dlaczego dla niej większą niespodzianką było to że ten wynik to nie jest 45 albo 48 jednak tempo 140 nie wskazywało na to że szybko rosnąć ale nie rosło wcale tak szybko Co więcej kiedy jechaliśmy tempem 120 to mi spadło z serii 1 na 40 więc zakres użyteczny z punktu widzenia chyba napędu prędkości jest bardzo duży bardzo duży większy niż przypuszczałem No dobrze ale tutaj ta sama ekonomika jazdy to jedno ale jeszcze zostaje nam ta dynamika robimy test elastyczność robią muszę się wam przyznać do małego fortelu namówiłem Zachara żebyśmy zrobili test przyspieszenia w zakresie od 80 do 120 km a nie od zera do 100 ponieważ wiem że od 0 do 100 Ten samochód jest wolniejszy Corolla Przyśpiesza do 100 w 10,9 sekundy Elantra 11,6 dlatego mam nadzieję że chociaż w tym wyższym zakresie fakt że ja tutaj mam klasyczny automat jednak silnik 300 benzynowy będzie przemawiał na moją korzyść zobaczymy no i Startujemy 80-120 90 100 110 120 to nie jest typ napędu nastawiony na wysokie osiągi ale trzeba też przyznać że tego typu przyspieszeń ah3 nie od TV nie wyje tak jak zwykle zwykło się mówić że tego typu skrzynię to męczące podczas dynamicznej jazdy już tego efektu nie ma Jadę 79 ci się z tego robi No jest 128,3 to jest wynik Hyundaia z styczności na przestrzeni 5 miesięcy dosłownie 100 kilometrów na godzinę Dobrze w takim razie wyniki elastyczności 80 do 120 km na godzinę Elantra 8,3 sekundy Myślę że będzie w moim przypadku dużo gorzej tymczasem mi wyszło 84 a więc możemy uznać że elastyczne w tych dwóch samochodów jest na zbliżonym prawie identycznym poziomie naprawdę na to wygrywa wygrywa ale nie tyle ile przegrywa przy spalaniu i teraz wracają Czym się różnią te samochody od tego mainstreamu który jest oferowany w Europie bo w Polsce wszystkie po pierwsze chodzi o nadwozie Sedan staje się coraz bardziej egzotycznym nadwoziem prawo jak tak no tak jak przejeżdżałem statystyki wynika z nich ciekawe że na przestrzeni ostatnich lat rok do roku popularność Cyganów spada od 10% więc to jest naprawdę bardzo dużo i można zakładać że na przestrzeni Pawlak sąsiedzi są na pewno nie tak że wymrą zł ale będę jednak bardzo Nie chciałbym wyboru Europa jest praktyczna bo jednak bardziej praktyczny nadwoziem jest słów czy ten wspomniany wcześniej hatchback ale nie tylko praktyczne jest też ekologiczne a przynajmniej chcę być tak bo ustawiła takie ograniczenie emisji CO2 że przypuszczam że to że Elantra przegrywa na zużycie paliwa może się w dłuższej perspektywie źle skończy myślę nawet że niekoniecznie w dłuższej wiesz Bo myślę że w wariancie optymistycznym ten silnik Zostanie z nami no mniej więcej do 2025 roku pesymistycznym Myślę że już w przyszłym roku 2021 roku ten silnik może zostać ściągnięty z rynku Unii Europejskiej no siłą rzeczy No skoro wchodzą coraz ostrzejsze norma emisji spalin w emisji CO2 tego samochodu jest więcej dwukrotnie wyższy niż w Corolli nie ma systemu start-stop nie ma wielu innych rozwiązań które sprawiają że z jednej strony Ten samochód jest bardzo solidny i niezawodny prosty w obsłudze ale z drugiej strony i jednak jest w Oleśnie nie ekologiczny według tych Wymysłów Unii Europejskiej i w ten sposób możemy powiedzieć że druga Różnica tych dwóch samochodów do całej reszty oferty motoryzacyjnej Europy i Polski czyli właśnie to co jest pod maską sprawia że w tym przypadku ten samochód w dłuższej perspektywie niestety Przegrywa A ten Można by powiedzieć że ma oświetloną przyszłość Co nie zmienia faktu że póki co kupujcie lampy póki jeszcze możecie