Titanium Business, ST-Line Business, Vignale - czym różnią się od siebie enigmatyczne i luksusowo brzmiące poziomy wyposażenia dostępne wraz z nowym Fordem Focusem

Gdy tworzy się taki rynkowy hit jak Ford Focus trzeba zadbać o zaspokojenie wymagań wielu różnych, nieraz skrajnych odbiorców. Dlatego zdecydowano się na rozbudowę gamy modelowej Focusa o wersje specjalne, które dbają o konkretne potrzeby odbiorców i bardzo różnią się od siebie stylem i charakterem.

Jeśli wymagania dotyczące auta są z kategorii tych ogólnych – na przykład związanych z bezpieczeństwem, to uwzględnia się je już na etapie budowy nadwozia i takie rozwiązania ma każdy egzemplarz, który schodzi z linii produkcyjnej. To logiczne, w końcu bezpieczeństwo każdego z nas jest równie cenne.

Co jednak zrobić z tymi, którzy mają konkretne potrzeby dotyczące stylu. Przecież bardzo trudno jest jednocześnie zbudować wersję, która ma wiele sportowych atrybutów, takich jak duże koła, czy sztywne zawieszenie i taką, która dba o luksus pasażerów. W takiej sytuacji rozbudowa gamy o kolejne wersje to najlepsze rozwiązanie.

Bazą dla wszystkich z nich jest oczywiście nadal Ford Focus i zbiór jego wszystkich najlepszych cech. Dlatego każda z wersji jest przestronna, bezpieczna, dynamiczna i oszczędna. Resztę można dobrać sobie wedle gustu, przy czym należy pamiętać, że nowy kompakt spod znaku niebieskiego owalu spełni nawet najbardziej indywidualne potrzeby klientów – żaden z rywali nie ma takich możliwości konfiguracji.

ST-Line Business – ze sportem mu do twarzy

Wersja ST-Line jest najbardziej sportowo nacechowana ze wszystkich. Widać to już na pierwszy rzut oka – rozpoznamy ją po agresywnej stylizacji zderzaka przedniego i tylnego, atrapie przedniej o strukturze plastra miodu, czy dedykowanych, grafitowych, 17-calowych felgach aluminiowych. Całości obrazu dopełniają listwy progowe oraz przednie światła przeciwmgielne typu LED.

Podobny klimat jest też we wnętrzu – sportowe fotele, czerwone przeszycia tapicerki czy aluminiowe nakładki na pedały. To wszystko w połączeniu z utwardzonym, sportowym zawieszeniem nadaje odpowiedniego, dynamicznego stylu. Charakter to jedno, ale istotne jest także wyposażenie – w końcu Ford Focus ma bogate możliwości opcji dodatkowych – wiele z nich jest zaczerpniętych wprost z klasy wyższej.

Dla bardziej wymagających sportowców utworzono pakiet ST-Line Bussiness, który stanowi dodatkowe, przemyślane wyposażenie dla wersji ST – jako całość jest dostępne w atrakcyjnej cenie. Za dodatkowe 4700 zł można dokupić system nawigacji satelitarnej, system FordPass Connect z modemem GSM, który umożliwia obsługę auta (otwarcie, zamknięcie, uruchomienie) ze smartfona, nawet z większej odległości. Dodatkowo składane lusterka boczne z lampkami oświetlającymi podłoże oraz zapasowe koło dojazdowe w miejsce zestawu naprawczego. To dobra oferta, bo sama nawigacja potrafi tyle kosztować przy konfiguracji aut innych marek.

Titanium Business – Elegancja i dodatkowe wyposażenie

Odmiana Titanium to Focus już na starcie bardzo dobrze wyposażony. Taka konfiguracja ma zapewniać komfort i elegancką prezencję. Satynowe listwy nadwozia, wieloramienne, 17-calowe felgi aluminiowe i tylne światła w technologii LED – Focus jeszcze nigdy nie był tak szykowny. System multimedialny z największym dostępnym (8-calowym) wyświetlaczem dotykowym, otwieranie auta bez użycia kluczka czy automatyczna klimatyzacja dwustrefowa. Dla odmiany Titanium to oczywistość – dla miłośników dobrego wyposażenia zapewniono nawet automatycznie ściemniające się lusterko czy czujnik deszczu.

Titanium jest już bogato wyposażone, ale zawsze znajdą się tacy klienci, którzy chętnie dobiorą kolejne opcje. Takim osobom proponuje się pakiet Titanium Business, który podobnie jak w przypadku ST-Line obejmuje system nawigacji satelitarnej oraz modem Ford Pass Connect – czyli monitorowanie i sterowanie niektórymi funkcjami auta z poziomu aplikacji FordPass na telefonie. Dopełnieniem całości są przednie i tylne czujniki parkowania. Za taki pakiet trzeba zapłacić 3900 zł, czyli znów dużo mniej niż za samą nawigację.

Vignale – dla najbardziej wymagających

Vignale to coś specjalnego, a nie tylko pakiet wyposażenia. To zupełnie luksusowe ujęcie Forda Focusa, zrealizowane po prostu kompleksowo. Nawet nazwa nie jest przypadkowa – odwołuje się do tradycji marki i włoskiego studia projektowego nadwozi samochodowych. Ford Focus Vignale czerpie z najbardziej udanych cech modelu, ale najbardziej ze wszystkich odmian dokłada swoje własne.

To rozwiązania zaczerpnięte z wykwintnych limuzyn, zamknięte w nadwoziu kompaktowego Forda. Ma najlepsze możliwe wykończenie – zarówno karoserii jak i wnętrza. Z zewnątrz wyróżnikiem są montowane tylko do tej odmiany 20-ramienne, 17-calowe felgi aluminiowe, zderzaki w stylizacji Vignale oraz krata wlotu powietrza w strukturze plastra miodu, obramowana satynowym aluminium.

Inżynieryjnym dodatkiem do eleganckiej karoserii są statyczne reflektory przednie typu LED i dedykowane jedynie odmianie Vignale kolory lakieru – takie, które dbają o nienaganną, stylową prezencję odmiany hatchback lub kombi.

Wnętrze to klasa sama dla siebie – bez wątpienia to najlepszy środek ze wszystkich Focusów. Dedykowane detale, dopracowana, najwyższej klasy skórzana tapicerka, aluminiowe nakładki na progi i welurowe dywaniki. W Focusie Vignale możemy poczuć się jak w wygodnym, wysokiej klasy salonie. Uzupełnieniem jest bardzo bogate wyposażenie – system multimedialny z systemem SYNC 3 i nawigacja to standardowe wyposażenie. Elektryczna regulacja fotela kierowcy, system wspomagający parkowanie i wyświetlacz parametrów jazdy na przedniej szybie.

Ciekawym wyposażeniem są dźwiękoszczelne szyby boczne, które dodatkowo izolują pasażerów od niepożądanego hałasu. Odmiana Vignale to także najwyższa jakość i dbałość o szczegóły – każdy egzemplarz przechodzi skrupulatną kontrolę jakości, a niektóre elementy mogą być montowane ręcznie – tak, by zapewnić najwyższe możliwe zadowolenie klienta.

Samo auto to jednak za mało – w końcu komfort jego obsługi jest równie istotny jak samej jazdy. Dlatego Focus Vignale zapewnia dodatkową obsługę poprzez dedykowanych doradców. Auto kupuje się w jednym z rozbudowanych centrów marki, gdzie można je szczegółowo skonfigurować, a po zakupie ma się dostęp do infolinii Vignale, która zawsze chętnie pomoże. Klienci mogą liczyć na bezpłatne usługi dodatkowe, takie jak odbiór auta spod domu na przegląd czy zapewnienie auta zastępczego.

