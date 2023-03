Test letnich opon GTÜ 2023. Najlepsze modele do większych samochodów

Szerszy profil opon 225/45 przekłada się na specyficzne własności ogumienia. O ile na suchym asfalcie takie ogumienie często bardzo dobrze radzi sobie z przyczepnością, to problemy mogą pojawić się na mokrej nawierzchni. Gdy opady są bardzo intensywne, na jezdni może tworzyć się cienka warstwa wody. Zadaniem bieżnika jest odprowadzenie jej spod opony. Jeśli przy większej prędkości to się nie uda, występuje zjawisko aquaplaningu. Koło traci bezpośredni kontakt z jezdnią i unosi się na cieniutkiej poduszce wodnej. W takiej sytuacji kierowca nie ma pełnej kontroli nad autem, co w oczywisty sposób zagraża bezpieczeństwu jazdy. To właśnie wyniki opon na mokrej nawierzchni najbardziej różniły poszczególne opony w teście GTÜ.