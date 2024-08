Test: Kove 510X - dopłacać, czy postawić na nowicjusza?

A szkoda, bo Kove gwarantuje nie tylko dobrą ochronę przed wiatrem (mając 180 cm wzrostu nie miałem problemu w trasie), ale i niskie spalanie, oscylujące wokół 4 litrów na sto kilometrów. Przy baku mającym 20 l daje to już satysfakcjonujący zasięg. Co ciekawe, Kove jest nieco cięższy od NX500, choć wynika to zapewne z dodatkowego wyposażenia. Dla mnie, biorąc pod uwagę taką samą wysokość siedziska, była to różnica nie do zauważenia.