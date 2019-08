Tanie paliwo najtańsze w tym roku. Autogaz w okolicach 2 zł za litr

Cena autogazu, czyli popularnego LPG, na stacjach paliw nie była jeszcze tak niska w tym roku. Spadła do poziomu 2,04 zł za litr, a niektóre stacje przebiły nawet barierę 2 zł. Co to oznacza?

Oznacza to tyle, że w środku wakacji mamy wyjątkowo korzystną sytuację dla kierowców, którzy przekonali się do "paliwa do kuchenek". Jeszcze bardziej korzystna niż cena obiektywna jest cena subiektywna, czyli względem benzyny bezołowiowej. Jako że LPG jest paliwem alternatywnym dla Pb, należy to brać pod uwagę.

I tak cena benzyny obecnie wynosi 5,16 zł/l. Oznacza to, że litr LPG kosztuje 39,5 proc. litra benzyny. Ten wskaźnik jest również bardzo korzystny, bo nierzadko mówi się o paliwie o połowę tańszym.