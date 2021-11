Szalony motocykl z silnikiem Wankla. Oto Crighton CR700W

Crighton CR700W to motocykl jedyny w swoim rodzaju. Efekt wielu lat pracy i konkretnej wizji. Powstanie zaledwie 25 egzemplarzy tej niezwykłej maszyny, a chętni muszą głęboko sięgnąć do kieszeni, gdyż cena to 85 tys. funtów, czyli zawrotne 470 tys. zł. Do tego jest to motocykl bez świateł i zapewne z wyścigowym wydechem, więc przeznaczony jedynie na tor. Co prawda na stronie producenta możemy wyczytać, że wersja drogowa też jest dostępna, ale ona na pewno będzie cięższa i zapewne nieco słabsza. Z drugiej strony pozwoli to częstsze korzystanie z tego wyjątkowego motocykla.