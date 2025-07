Suzuki wchodzi w klasyki. GSX-8T i GSX-8TT już jadą do salonów

GSX-8T nawiązuje do cafe racerów, podczas gdy 8TT ma bardziej sportowy wygląd, podkreślony przez owiewkę reflektora. Sylwetki maszyn nie są przypadkowe i powstały z inspiracji Suzuki sprzed lat. 8T nawiązuje do kultowego T500, zaś 8TT - TR500 Titan. Po raz pierwszy firma z Hamamatsu zdecydowała się na okrągłe światła diodowe. Nowe są też lusterka, montowane na końcu kierownicy. Są one całkowicie metalowe.