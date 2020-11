Suzuki Burgman 125 – cena, informacje, dane techniczne

Burgman to linia skuterów Suzuki, która przez lata zapracowała sobie na rozpoznawalność. Przede wszystkim są to dość duże i praktyczne jednoślady, które mają spore bagażniki, wygodne kanapy czy duże szyby chroniące przed wiatrem. Tak też jest w przypadku Suzuki Burgmana 125. Jednak w jego przypadku oczywistą zaletą jest pojemność silnika umożliwiająca jazdę osobom, które od co najmniej 3 lat posiadają prawo jazdy kategorii B.