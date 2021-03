Strażacy dostali motocykl od ITD. Chyba ktoś tego nie przemyślał do końca

Strażacy z OSP KSRG Puszno Godowskie dostali motocykl od Inspekcji Transportu Drogowego. To świetna wiadomość, bo jednoślad na pewno się im przyda. Tylko jest jeden problem – kawasaki 1400GTR to niekoniecznie najlepsza maszyna do ich potrzeb.

Motocykle we flotach służb to świetny pomysł. Pozwalają dotrzeć w miejsca, gdzie samochody nie wjadą, umożliwiają ominięcie korków i szybsze dotarcie do celu. Policjanci na jednośladach nikogo nie dziwią. W niektórych polskich miastach można spotkać ratowników medycznych na motocyklach.

Strażacy też przecież nie jeżdżą jedynie do pożarów, a mają wiele innych zadań i w wielu przypadkach motocykl będzie dla nich bardzo przydatny. Dlatego fakt, że Inspekcja Transportu Drogowego przekazała swoją kilkuletnią maszynę ochotniczej straży w Pusznie Godowskim powinien cieszyć.

Jednak informacja ta od razu wywołała komentarze z powodu typu maszyny, jaką dostali strażacy. Jest to sportowo-turystyczny motocykl kawasaki 1400GTR. Idealny do patrolowania dróg przez ITD, ale już niekoniecznie tak przydatny dla strażaków z małej miejscowości.

Napisano, że "będzie on służył jako pojazd rozpoznawczo-poszukiwawczy w ciężko dostępnych miejscach dla samochodów pożarniczych". I w mieście mogłoby to oznaczać możliwość jazdy po chodnikach, wąskich przejściach itp., ale Puszno Godowskie to nie jest wielka aglomeracja i tam potrzeby są nieco inne.

Nie ma co skazywać strażackiego kawasaki na niepowodzenie i na pewno znajdzie się wiele sytuacji, w których motocykl ten ułatwi pracę, jednak strażakom bez wątpienia bardziej przydałaby się maszyna typu adventure, czy inny motocykl o możliwościach offroadowych. Ciężkie (ważące ponad 300 kg) i nisko zawieszone kawasaki 1400GTR na szosowych oponach nie jest najlepszą opcją do jazdy po polnych i leśnych drogach. Z drugiej strony cieszy, że choć nie jest to idealny model do takiej pracy, to został on przekazany strażakom i można trzymać kciuki, aby sprawował się jak najlepiej.

Kawasaki 1400GTR napędzane jest czterocylindrowym silnikiem o pojemności 1352 cm3, którego maksymalna moc to 155 KM przy 8800 obr./min lub 160 KM z wlotem powietrza ram air.