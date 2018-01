Sprzedaż Fiata w 2017 roku. Kiedyś był ulubioną marką Polaków, dziś wraca do gry

Fiat to jedna z najważniejszych dla nas marek. Niegdyś jeździli nimi prawie wszyscy zmotoryzowani, a pozostali o nich marzyli. Dziś włoski producent walczy o powrót do pierwszej ligi wśród samochodów osobowych i najnowszym ze swoich modeli podbił serca indywidualnych klientów w Polsce.

Koncern Fiat Chrysler Automobiles przedstawiły wyniki sprzedaży w Polsce w 2017 roku. Nasi rodacy kupili w tym okresie blisko 29,8 tys. samochodów FCA . Gwiazdą koncernu jest u nas Fiat, który zachęcił Polaków do kupna 13 978 aut. Najważniejszym modelem tej marki w Polsce jest kompaktowe Tipo (8436 szt.).

Jeśli weźmiemy pod uwagę rynek indywidualny, to w 2017 roku Tipo okazało się drugim najchętniej kupowanym samochodem segmentu C i czwartym ogolnie. To naprawdę spory wyczyn, bo kompaktowy Fiat wygrał z cenioną od lat Skodą Octavią. Drugie miejsce w rankingu najpopularniejszych fiatów zajął produkowany w Tychach model 500 (1543 szt.), a trzecie kolejny przedstawiciel rodziny "Pięćset" - 500L (952 szt.).