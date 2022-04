Sposób na wyróżnienie się na drodze. Shoei pokazało nowe grafiki trzech modeli kasków

Shoei GT-Air II to jeden z najpopularniejszych modeli tej firmy. Jest to uniwersalny kask zamknięty, który sprawdzi się podczas codziennej jazdy w mieście, na trasie czy na torze. To właśnie ta wielozadaniowość i takie dodatki jak blenda przeciwsłoneczna czy miejsce na interkom stoją za sukcesem tego kasku. Nic zatem dziwnego, że Shoei przygotowało aż 10 nowości dla modelu GT-Air II – w tym model Qubit TC-5 wyróżniający się innymi kolorami malowania z jednej i drugiej strony.