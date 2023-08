Skuter Osa wraca. Tym razem jako elektryczny WFE M50e

Skoro o nazwie mowa, to M50e pasuje do nowej osy nawet bardziej niż do oryginału, gdyż jest to elektryczny przedstawiciel klasy 50 cm3. Oznacza to maksymalną moc 4 kW (co w elektryku tego segmentu jest naprawdę sporą wartością) i prędkość ograniczoną dom 45 km/h. Nowa Osa będzie oferowana z dwoma wersjami akumulatorów - mniejszy ma zapewnić zasięg 75 km (i ładowanie do pełna w 4 godz.), a większy aż 150 km. Masa tych jednośladów to odpowiednio 95 i 105 kg.