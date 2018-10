Sejm poparł nowe uprawnienia dla posiadaczy prawa jazdy kat. B. Pojadą oni trójkołowcami

Przyznanie nowych uprawnień posiadaczom prawa jazdy kategorii B są już właściwie przesądzone. Posłowie jednogłośnie poparli projekt nowelizacji i skierowali go do dalszych prac legislacyjnych. Bez dodatkowych uprawnień będzie można jeździć motocyklami trójkołowymi.

Poselski projekt nowelizacji Ustawy o kierujących pojazdami zakłada dodanie do art. 6 punktu, który zezwoli na prowadzenie motocykla trójkołowego "(...) pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat". Obecne przepisy mówią, że uprawnienie do kierowania motocyklami trójkołowymi przysługuje wyłącznie posiadaczom prawa jazdy kategorii A pod warunkiem ukończenia 21. roku życia, natomiast prawo jazdy kategorii A1 i A2 uprawnia do prowadzenia motocykli trójkołowych o mocy nieprzekraczającej 15 kW.