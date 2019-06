1 z 7 Samochody nowo mianowanych ministrów Od tanich i starszych do niemal nowych

Prezydent mianował nowych ministrów, którzy zastąpią osoby wybrane do Parlamentu Europejskiego. W tej kadencji nie będą oni mieli zbyt wiele czasu na to, by wykazać się polityczną sprawnością, ale możemy dowiedzieć się, jakie są ich motoryzacyjne wybory. Zaglądamy do garaży nowych ministrów.