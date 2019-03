Samochody, które osiągną najdłuższe przebiegi. Ranking "Iseecars"

Amerykański serwis iseecars.com wytypował te modele samochodów, które mają największe szanse na to, by przejechać więcej niż 200 tys. mil, czyli ponad 320 tys. km. To naprawdę sporo, więc wyróżnione samochody można nazwać twardymi sztukami.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

(East News, Fot: GERARD/REPORTER)

Zestawienie iseecars.com powstało wskutek analizy 13,8 mln ogłoszeń o sprzedaży samochodów. Spośród nich wybrano te, w których oferowano samochody o przebiegu wynoszącym przynajmniej 200 tys. mil. Następnie porównano to z ogólną liczbą egzemplarzy danego modelu. W ten sposób powstał ranking, w którym szanse na przekroczenie 200 tys. mil, czyli 320 tys. km, określono procentowo.

Samochody nie do zdarcia

Poniżej podajemy nazwy tych modeli popularnych segmentów, które są lub były oferowane w Europie i osiągnęły najlepszy wynik. Przytaczamy również procentowy wynik określający prawdopodobieństwo przekroczenia 320 tys. km, a w nawiasie procentowy średni wynik dla danego segmentu.

Długodystansowe marki

Amerykanie przygotowali również zestawienie marek, których samochody najczęściej przekraczają 200 tys. mil przebiegu. Średnia wartość dla ogółu wyniosła 0,8 proc. Oto wyniki oraz właściwy im procent aut, które przejadą więcej niż 320 tys. km. Przytaczamy tylko marki występujące w Europie.

Toyota - 1,7 proc.

Honda - 1,5 proc.

Chevrolet - 1,2 proc.

Ford - 1,0 proc.

Subaru - 0,6 proc.

Volvo - 0,5 proc.

Jeep - 0,5 proc.

Nissan - 0,5 proc.

Oczywiście powodów, dla których auta nie przekraczają 200 tys. mil, czyli 320 tys. km, przebiegu, mogą być różne. Ta, która wydaje się najbardziej prawdopodobna, to mniejsza wytrzymałość modelu. Odsetek aut o tak bogatej historii może być jednak mniejszy również ze względu na właściwości auta. Te sportowe mogą być częściej rozbijane. Modele szczególnie wartościowe mogą być traktowane jako kolekcjonerskie, a co za tym idzie oszczędzane.