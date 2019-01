15 lat lub dłużej. Samochody, których właściciele nie chcą sprzedać

Dziś wielu nabywców kupuje auta z myślą o zaledwie kilkuletniej eksploatacji. Są jednak wyjątki. Niektóre samochody zostawiamy sobie na dłużej. Oto modele i marki, które najskuteczniej przekonywały do siebie właścicieli.

Najchętniej zatrzymywane przez przynajmniej 15 lat SUV-y:

Najchętniej zatrzymywane przez przynajmniej 15 lat auta luksusowe:

Lexus GS 300 - 8,7 proc. Mercedes Klasy C - 7,6 proc. Lexus IS 300 - 7,2 proc. Mercedes Klasy E - 6,8 proc. BMW X5 - 5,5 proc. Audi A4 - 5,3 proc. BMW serii 5 - 5,3 proc.

Marki, których samochody są najchętniej zatrzymywane przez przynajmniej 15 lat:

Co mówi nam ranking iSeeCars.com? Wyróżnione modele to najprawdopodobniej nie tylko samochody, które po prostu da się lubić, ale też takie, które nie sprawiają swoim właścicielom zbyt wielu kłopotów. Trudno przecież sobie wyobrazić, by ktoś pozostawał przez przynajmniej 15 lat przy jednym aucie, zmuszającym go do częstych wizyt u mechanika. Amerykańskie zestawienie może być więc ciekawym uzupełnieniem rankingów niezawodności GTU czy TUV.