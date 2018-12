1 z 8 Dalej Wiadomości Samochody nowe Samochody używane Fascynacje Poradniki i mechanika Biznes Wideo Motocykle Katalog samochodów ranking tuv + 3 usterkowość samochodówraport usterkowości2019 oprac. Tomasz Budzik 09-12-2018 (17:49) 1 z 8 Raport TÜV 2019. Starsze samochody w najlepszym stanie Tanie i dobre Osoby, które zastanawiają się nad zakupem używanego auta, interesują się nie tylko prezencją pojazdów, ale też tym, jak poszczególne modele radzą z upływającym czasem. Oto najlepsze pod tym względem modele według TÜV, które liczą sobie przynajmniej 8 lat. East News Podziel się Niemiecka Organizacja Dozoru Technicznego (TÜV) opublikowała dane dotyczące obowiązkowych kontroli samochodów. Zebrane przez diagnostów informacje posłużyły do określenia w formie tabeli tego, jak poszczególne modele są oceniane podczas obowiązkowych przeglądów za naszą zachodnią granicą. Ranking powstał na podstawie 8,8 mln przeprowadzonych badań technicznych. Przytaczamy te modele, które znalazły miejsce w zielonej strefie listy. Liczba aut jest więc różna w poszczególnych kategoriach wiekowych. Na następnych slajdach zapoznacie się z listą kilkuletnich aut, w przypadku których najrzadziej wykrywano nieprawidłowości, w podziale na grupy wiekowe. Obok nazwy modelu podajemy jego średni przebieg w tys. km oraz odsetek aut, w których podczas przeglądu wykryto poważne uchybienie. Szczególnie interesujące są auta segmentu D, C i B. Dlaczego akurat taki wybór? Na rynku wtórnym to właśnie one cieszą się największą estymą. Jeśli zaś chodzi o wiek prezentowanych samochodów, to sugerowaliśmy się danymi Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego na temat sprowadzanych z zagranicy aut. W 2018 r. pojazdy liczące sobie od 4 do 10 lat stanowią 35 proc. spośród aut przekraczających polską granicę, a te, które mają więcej niż 10 lat aż 54 proc. Przejdźmy do listy aut. Dalej 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne