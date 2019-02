Samochodowy niezbędnik. Drobny upominek dla kierowcy. Przyda się w aucie

W trasie trzeba nieustannie zachować czujność. Aby zapobiec wypadkowi lub wydostać się z potrzasku, musisz zachować zimną krew i mieć pod ręką odpowiednie narzędzia. Warto zainwestować w niewielki gadżet, bez którego nie pojedziesz w trasę.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Czasem największym problemem podczas wypadku jest wyswobodzenie się z potrzasku (Shutterstock.com)

Jeśli chcesz sprawić bliskiej osobie praktyczny, a przy tym niedrogi prezent, warto pomyśleć o multitoolu samochodowym. Ten niewielki gadżet z pewnością przyda się nie tylko podczas kryzysowych sytuacji na drodze. Podczas wypadku możesz napotkać dwie bariery, które utrudniają wydostanie się z auta – zacięte pasy i uszkodzone drzwi. Multitool pomoże ci z każdą z nich.

Na długie i krótkie trasy Brelok wyposażono we wszystkie narzędzia, które mogą uratować cię podczas kryzysowej sytuacji. Najbardziej zaawansowane modele przydadzą się nie tylko podczas jazdy, ale również przed wyruszeniem w trasę. Wbudowana w breloczek miarka pozwala określić, czy bieżnik nie jest starty i czy opony nadają się do dalszej jazdy. Jeśli po przytknięciu do zagłębienia bieżnik kończy się w granicach czerwonej podziałki, oznacza to, że konieczna będzie wymiana opon.

Równie ważne jest kontrolowanie ciśnienia w oponach. Powinno się je przeprowadzać raz w miesiącu oraz przed każdą dłuższą trasą. Dlatego nowoczesne breloki samochodowe wyposażone są również w miernik ciśnienia. Wystarczy przytknąć go do wentyla i docisnąć. Pamiętaj, że ciśnienie mierzy się przed jazdą, gdy opony są jeszcze zimne. W innym przypadku wynik może być zafałszowany.

Materiały prasowe Podziel się

Multitool samochodowy w razie wypadku Czasem może się zdarzyć, że w wyniku uderzenia mechanizm blokujący pasy bezpieczeństwa zablokuje się, skutecznie unieruchamiając ciebie lub inne osoby, z którymi podróżujesz. W większości przypadków będzie to oznaczać, że trzeba będzie biernie czekać na pomoc z zewnątrz. Jeśli jednak sytuacja wymaga tego, by jak najszybciej wydostać się z auta, brelok z nożem do cięcia pasów będzie stanowić nieocenioną pomoc.

Ostrze jest niewielkie i przede wszystkim bezpieczne, otoczone z trzech stron ochronną warstwą tworzywa sztucznego, które praktycznie minimalizuje ryzyko skaleczenia nawet podczas stresowych sytuacji. Wystarczy wyszarpnąć brelok z kółka dołączonego do kluczy, wsunąć w powstałą szczelinę krawędź pasa i mocno szarpnąć. Nawet wzmocniony pas nie będzie stanowić problemu.

Zbij szybę samochodowym brelokiem W przypadku zablokowania się drzwi, czy to w wyniku ich wgięcia, czy uszkodzenia mechanizmu, jedyna droga wyjścia prowadzi przez szybę. Najpierw jednak trzeba usunąć barierę. Jeśli silniczek opuszczający szyby nie działa, a szyba nie stłukła się podczas wypadku, najlepiej użyć do tego celu profesjonalnego zbijaka. Punktaki przypominające niewielkie młotki mają jednak jedną zasadniczą wadę: podczas koziołkowania lub w wyniku uderzenia szybko zmieniają swoje położenie.