Samochód, od którego zaczęła się cała, oddzielna kategoria pojazdów - Willys Jeep i jego prawnuki

Jeep Willys to prawdziwa legenda drugiej wojny światowej. To auto, które pomogło aliantom osiągnąć zwycięstwo poprzez swoją nieustępliwość, niezawodność i świetne zdolności terenowe i przewozowe. To samochód, który można obejrzeć na większości materiałów filmowych, ukazujących trudy walki. Stanowił podstawowe wyposażenie wojsk amerykańskich, brytyjskich czy radzieckich. Był używany przez cały obóz aliantów, a generał Dwight Eisenhower zaliczył Jeepa Willysa do trzech najważniejszych narzędzi, które wygrały wojnę.

Koniec wojny to początek cywilnej kariery Jeepa

Po wygranej aliantów auta zostały wykupione przez cywili, którzy poznali jego możliwości. Przez wiele lat Willysy były wykorzystywane przez kolejne pokolenia użytkowników. Na ich podstawie opracowywano następne modele marki Jeep, które były coraz bardziej komfortowe, ale nigdy nie zatraciły jej pierwotnego charakteru.

Każdy Jeep poniekąd nawiązuje do swojego pierwowzoru – jest dzielny, wytrwały i bez problemu pokonuje większe przeszkody terenowe. To auta, które są równie sprawne na drodze co inne, ale znacznie lepsze podczas jazdy poza utwardzony szlakiem. Najbliżej swojego pierwowzoru jest oczywiście Jeep Wrangler, ale nawet Jeepy, które wydawać się mogą typowymi SUV-ami udanie nawiązują do swojego pradziadka swoimi mechanicznymi możliwościami.

Compass – kompaktowy SUV z genami Willysa

Jeep Compass to typowy SUV. Jest więc zawsze gotowy na rozpoczęcie nowej przygody. W komfortowych warunkach zawiezie nas na łono natury, gdzie będziemy mogli rozpocząć pełne korzystanie z życia. Downhill rowerowy, narty, czy jakikolwiek inny sport (wędkarstwo?) – Compass sprawdzi się wszędzie. Jego znacznych rozmiarów kabina pasażerska, duży bagażnik i możliwość ciągnięcia nawet ciężkich przyczep (do 1900 kg) pozwala na realizację marzeń i pasji, które wcześniej wydawały się zbyt odległe. Dziś są one w zasięgu ręki, jeśli tylko w garażu czeka... prawdziwy Jeep.

Dziedzictwo marki to coś, z czego należy być dumnym. Nabywcy kupują kolejne modele właśnie dlatego, że to Jeep. Nie chcą kolejnego zwykłego SUV-a – chcą tej prawdziwej legendy. A ta cały czas jest obecna, bo każdy model marki nawiązuje do swojego militarnego przodka choćby wyglądem. Szeroka atrapa chłodnicy, z poprzecznymi żebrami, to wywodząca się od Willysa wspólna twarz. Legendarny grill o siedmiu szczelinach wygląda z jednej strony nowocześnie, z drugiej dba o to, by Compass nie został pomyslony z żadnym innym autem.

To samochód, który może być dumny ze swojego pochodzenia, dlatego na wielu spośród jego elementów auta można znaleźć logo marki i niewielkie symbole w kształcie Willys'a. Z zewnątrz jest jednocześnie zupełnie nowoczesnym i eleganckim SUV-em, który nieźle prezentuje się pod Teatrem Wielkim czy dobrą restauracją. Jednak w tym samym czasie, gdy się na niego spojrzy, na pierwszy rzut oka wiadomo, że to Jeep. Widać to w jego muskularnej karoserii.

Zdolność pokonywania przeszkód zaszczepiona w genach

Nadwozie zaprojektowane jest tak, aby ten kompaktowy SUV dobrze sprawował się w terenie. Wysoki, ponad 21 centymetrowy prześwit. Kąt natarcia z przodu? 30 stopni i aż 33,6 stopnie kąta zejścia z tyłu, które pozwalają na udaną eksplorację bezdroży. To parametry, do których daleko innym autom tego typu, ale które są charakterystyczne właśnie dla marki Jeep. Jeśli komuś zależy na zwiększeniu i tak dobrych właściwości terenowych, to może wybrać wersję Trailhawk, która posiada dodatkowe modyfikacje zwiększające te zdolności.

Ta wersja otrzymała certyfikat Trail Rated, który potwierdza, że Jeep Compass Trailhawk przeszedł pomyślnie próby w pięciu kategoriach: trakcji, prześwitu, zwrotności, możliwości zawieszenia i głębokości brodzenia. Żaden inny kompaktowy SUV tego nie potrafi, a dla potomka Willysa takie umiejętności to oczywistość.

Niewielki, ale o wielkich możliwościach

Ludzie od dawna potrzebowali lekkiego, zwinnego pojazdu do przemierzania bezdroży. Dlatego tak bardzo polubili wykupione z armii modele Willys. Dziś wiele się zmieniło, ale ta potrzeba ciągle jest aktualna. Wiele osób szuka kompaktowego SUV-a, który ma te same cechy. O ile jednak konkurencja koncentruje się na modnej karoserii czy gadżetach w rodzaju integracji ze smartfonem (ten Jeep też to potrafi), to Compass stawia na inne, wyróżniające go cechy - na przykład wspomniane już wcześniej zdolności terenowe czy fenomenalny, nawiązujący do bogatej historii marki wygląd.

Dlatego jego zakup to rzecz, którą należałoby poważnie rozważyć. Za cenę porównywalną do tej, jaką mają samochody sprzedawane przez konkurencję otrzymuje się więcej. Auto trwałe, dzielne, które nie podda się żadnemu rzuconemu wyzwaniu. Jeśli jutro będziemy mieli nową pasję, np. latanie na paralotni, to Jeep pomoże nam ją zrealizować. Posiada przy tym wszystkie cechy wygodnego auta rodzinnego – bez problemu można jednego dnia przewieźć nim rodzinę na wakacje, a drugiego pojechać w teren, by obcować z dziką przyrodą.

Korzystny zakup to jedno, ale renoma marki i wspomniane właściwości sprawiają, że Jeep Compass będzie pożądany na rynku wtórnym. Gdy przyjdzie czas rozstania, będzie go można łatwo odsprzedać, w dodatku za dobrą cenę. Zawsze znajdą się Ci, którzy cenią sobie legendę marki, ale nie mogą pozwolić sobie na nowy samochód.