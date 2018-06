Samochód gotowy na długie trasy. Warto mieć sprzęt, który spełni wymagania

Kierowcy to bardzo wymagająca grupa konsumentów, dlatego sprzęt przeznaczony dla nich musi sprostać największym wymaganiom. Jeśli spędzasz dużo czasu za kółkiem, warto zaopatrzyć się w sprzęt, który ułatwi ci codzienną podróż.

Poniżej znajdziesz kilka akcesoriów dla kierowców , nie tylko tych zawodowych. Dodatkowa nawigacja, wideorejestrator czy kamera cofania znacznie ułatwią prowadzenie auta, a do zakupu zachęcają atrakcyjne ceny dobrej jakoci sprzętu.

Nawigacja samochodowa

Nowoczesne nawigacje pełnią właściwie funkcję komputera pokładowego. Urządzenie nie tylko wskaże ci najszybszą drogę do celu, ale dostosuje trasę do twoich wymagań. W zależności od tego, czy zależy ci na ominięciu korków, czy ominięciu miejsc niebezpiecznych, możesz zaplanować trasę z góry, przed wejściem do samochodu. Oszczędnym spodoba się natomiast opcja wyznaczania drogi z pominięciem płatnych odcinków.