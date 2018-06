Brelok, który warto mieć w samochodzie. Kosztuje grosze

Skrzynkę z narzędziami możesz schować w kieszeni. Zarówno kierowcom, jak i majsterkowiczom-pasjonatom przyda się niewielki i zmyślny multitool, który może zaoszczędzić sporo problemów, a w niektórych wypadkach nawet ocalić życie.

Profilaktycznie przed jazdą

Dlatego warto zaopatrzyć się w niewielki multitool, który pełni funkcję breloka dołączonego do kluczyków. Wystarczy wyciągnąć kolorową część, by oczom ukazał się praktyczny miernik zużycia bieżnika. Wystarczy przytknąć go do opony, a następnie sprawdzić, czy nie jest wytarty. W nieco droższych modelach można również znaleźć urządzenie, które mierzy ciśnienie w kołach. Dzięki temu wizyta na stacji benzynowej lub u wulkanizatora nie będzie konieczna.

Przydatne w awaryjnej sytuacji

O wiele ciekawiej prezentują się akcesoria, które przydadzą się podczas kolizji. Ukryte pod plastikową obudową ostrze do przecinania pasów jest bezpieczne w użyciu, więc nie ma szans na pokaleczenie się w stresowej sytuacji. Wystarczy wyszarpnąć część multitoola przyczepioną do kluczyków tkwiących w stacyjce i gotowe. Nożyk jest tak ostry, że przechodzi przez pas jak przez masło i nie wymaga mozolnego piłowania. Podczas kolizji liczy się przecież szybkość.

Dodatkowym atutem jest wbudowany zbijak do szyb, który okaże się szczególnie pomocny, gdy podczas wypadku zablokują się drzwi do samochodu, a jedyna droga prowadzi przez szybę. Specjalna konstrukcja sprawia, że wyprowadzenie ciosu nie wymaga dużego zamachu ani siły, dlatego nadaje się do stosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz samochodu.