Jak słuchać muzyki z telefonu w samochodzie. Polecamy niezbędne akcesoria

Wysłużone płyty CD powoli odchodzą w niepamięć, większość muzyki mieści się teraz na kartach pamięci telefonów i tabletów. O ile nowe auta łatwo połączą się ze smartfonem, te starsze mogą mieć spore problemy. Na szczęście zawsze znajdzie się rozwiązanie.

Poniżej znajdziesz najprostsze sposoby na połączenie smartfona z samochodowymi głośnikami, a także sprzęt, którego potrzebujesz, by to osiągnąć. Ulubione playlisty, a także muzyka z licznych aplikacji, z powodzeniem zastąpią nieco archaiczne kasety i płyty.

Transmitery FM

Podstawowym urządzeniem potrzebnym do przesyłania muzyki jest transmiter, który działa za pośrednictwem portu USB lub Bluetooth. Wystarczy podłączyć telefon przewodowo lub bezprzewodowo i wygodnie sterować dźwiękiem za pośrednictwem smartfona lub kompaktowego pilota . W ofercie sklepów można znaleźć również transmitery, które odtwarzają muzykę bezpośrednio z kart pamięci i pendrive'ów. Wystarczy podłączyć urządzenie i gotowe. Możesz słuchać ulubionych piosenek zawsze i wszędzie, zamiast zdawać się na radio .

Kabel AUX

To podstawowy sposób na podłączenie smartfona do samochodowego radia. Jest stosunkowo prosty w montażu i nie wymaga dużych nakładów finansowych, jednak przeznaczony jest dla samochodów wyposażonych w nowocześniejsze radia. Te starsze nie mają wyjścia audio jack 3,5 mm. Sterowanie muzyką odbywa się wtedy wyłącznie przez telefon, co może stwarzać kierowcy nieco problemu, zwłaszcza podczas jazdy.