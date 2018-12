Samochód dla rodziny ma być przede wszystkim bezpieczny, a nie tylko duży

Samochód to miejsce, w którym każda rodzina spędza dużo czasu. Musi być więc wygodny i przestronny, ale jeszcze ważniejsze jest, by potrafił zapewnić Tobie i najważniejszym dla Ciebie osobom odpowiednią ochronę.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Domyślny opis zdjęcia na stronę główną (WP.PL, Fot: Zdjęcie producenta)

Wybór odpowiedniego samochodu to jedna z najważniejszych decyzji, którą podejmujesz nie tylko ze względu na siebie, ale także dla swoich dzieci lub wnuków. Choć w ostatnich latach sytuacja na polskich drogach znacząco się poprawiła, nadal trzeba mieć świadomość, że jazda samochodem niezmiennie, statystycznie wiąże się z jakimś zagrożeniem. W 2017 roku na naszych drogach doszło do 32 760 zdarzeń drogowych .

Bezpieczeństwo da się zmierzyć

Samochód dla rodziny wybiera się więc z największą troską, patrząc na jego wielkość i wyposażenie. Te cechy nietrudno porównać – łatwo można zobaczyć, który samochód jest duży, a który mały. Większy samochód zawsze jest funkcjonalniejszy i wygodniejszy, ale niekoniecznie automatycznie staje się bezpieczniejszy.

Czy bezpieczeństwo samochodu da się zobaczyć na własne oczy? Wbrew pozorom tak – da się je wymiernie zbadać i porównać. Już od wielu lat robi to Euro NCAP. To niezależna, niedochodowa organizacja utrzymywana przez kraje Unii Europejskiej powołana po to, by każdy mógł zobaczyć, jak bezpieczny jest dany samochód. Na swojej stronie euroncap.com informuje, jak nowe modele na rynku zachowują się podczas zderzeń w laboratoryjnych warunkach, przedstawia wyniki i wydaje oceny.

Z lektury strony Euro NCAP można wywnioskować, że najwyższy poziom bezpieczeństwa są w stanie zapewnić wiodący producenci samochodów, którzy mają największe zaplecze techniczne i możliwości do spełnienia coraz bardziej rygorystycznych norm. Europejska organizacja słusznie zauważyła, że bezpieczeństwo kierowcy i pasażera zależy nie tylko od samego zachowania konstrukcji podczas kolizji, ale i od innowacyjnego wyposażenia, które zapobiega incydentom i ogranicza ich skutki. Obecnie na oceny Euro NCAP wpływa już długa, kompleksowa lista czynników, które rzeczywiście wskazują na to, który samochód jest bezpieczniejszy, a który mniej.

Przyjaciel rodziny

Poszukiwania odpowiedniego, rodzinnego samochodu, który łączy warunek funkcjonalnego, pojemnego wnętrza z najwyższym poziomem bezpieczeństwa mogą zająć trochę czasu. Czyjej ofercie warto się przyjrzeć? Na tapetę weźmy Volkswagena. Ten niemiecki gigant jako jeden ze światowych liderów przemysłu motoryzacyjnego, dysponuje dostępem do najnowocześniejszych technologii i innowacji, dzięki czemu jest w stanie zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa swoich produktów. Łączy to z niemieckim podejściem do ergonomii i jakości, więc my dostajemy modele, które dadzą rodzinie spokój ducha i to na długie lata. Zagwarantują także najwyższy poziom bezpieczeństwa: wszystkie modele Volkswagena bez wyjątku mogą pochwalić się maksymalną oceną pięciu gwiazdek w testach Euro NCAP. Rodzinny minivan Volkswagen Touran został ponadto nagrodzony tytułem Best in Class, który to niezależne stowarzyszenie przyznaje najbezpieczniejszym samochodom w swojej klasie.

Touran to prawdziwa instytucja w segmencie rodzinnych minivanów. Jego pierwsza generacja weszła na rynek w 2003 roku i z miejsca stała się najpopularniejszym samochodem tego typu w całej Europie. Produkowana od trzech lat druga, kompleksowo zmodernizowana odsłona Tourana kontynuuje sukces swojego poprzednika pod względem popularności i uznania wśród ekspertów bezpieczeństwa ruchu.

Dziesiątki tysięcy kierowców, którzy co roku, w całej Europie wybierają Tourana, zyskują kompletne auto rodzinne. Ten sporej wielkości minivan (ponad 4,5 m długości, ponad 1,6 m wysokości), wykorzystuje swoje wymiary w wysoce efektywny sposób. W środku komfortowo zmieści aż siedem osób. Jeśli zajdzie taka potrzeba, jego wszechstronna kabina pozwala na łatwe chowanie i przesuwanie foteli, tak by można było powiększyć jego przestrzeń bagażową do pojemności bliskiej aż dwóch tysięcy litrów!

Prorodzinne kompetencje podkreślają nie tylko funkcjonalne rozwiązania pokroju 47 różnego typu schowków w kabinie, ale i najwyższy poziom bezpieczeństwa. Potwierdza to test Euro NCAP, w którym Touran uzyskał maksymalną notę pięciu gwiazdek. To, co wyróżnia Tourana, to możliwie najlepsze zabezpieczenie osób na pokładzie we wszystkich trzech rzędach siedzeń. Podczas gdy w wielu samochodach ten składany, szósty i siódmy fotel jest traktowany z mniejszą starannością, van Volkswagena także na tych dwóch miejscach zapewnia taki sam, najwyższy poziom bezpieczeństwa pasywnego i czynnego (na przykład poprzez informowanie kierowcy o tym, czy siedzące tam osoby zapięły pasy).

Kierowca posiada pełny obraz tego, co się dzieje za nim także dzięki kamerze skierowanej na tylne fotele. Tym sposobem prowadzący może kontrolować pasażerów bez konieczności obracania głowy. To właśnie takie oryginalne innowacje sprawiają, że Touran idealnie nadaje się do powierzenia mu bardzo odpowiedzialnej roli przewożenia najmłodszych. Topowe noty wystawione przez Euro NCAP w testach zderzeniowych przeprowadzonych z wszystkimi badanymi fotelikami dla dzieci (dziewięć popularnych modeli) potwierdzają jego wysokie kompetencje.

Różne oblicza nowoczesności

Technologiczną przewagę Volkswagena jeszcze lepiej widać w kolejnym z vanów Volkswagena: Golfie Sportsvan. Jak sama nazwa wskazuje to dalej minivan, ale nastawiony na bardziej dynamiczny użytek. Używanie minivana w końcu wcale nie musi być nudne!

WP.PL Podziel się

Pochodna Golfa z podwyższonym dachem jest więc bardziej kompaktowa od Tourana, ale jej wymiary udało się zagospodarować w bardzo efektywny sposób. W kabinie zastosowano parę sprytnych trików. Tylna kanapa posiada regulowane oparcie i siedzisko przesuwane na przestrzeni 18 centymetrów tak, by w zależności od potrzeb, albo zapewnić mnóstwo miejsca na nogi dla osób siedzących w drugim rzędzie, bądź powiększyć bagażnik do 590 litrów. Oddzielną regulację posiada także podłoga bagażnika, która może być osadzona głębiej bądź wyżej, zapewniając łatwiejszy dostęp do pozostawionych tam rzeczy.

Sportsvan ma więc wszystkie uroki vana, ale tu są one dostarczone w na wskroś nowoczesnym wydaniu. Widać to po rozbudowanym systemie multimedialnym Discover Pro z dużym, obsługiwanym gestami wyświetlaczem o przekątnej 9,2 cala, który zapewni rozrywkę wszystkim pasażerom nawet przez długie godziny podróży. Z drugiej strony, tę samą nowoczesność widać w rozwiązaniach, które nie tylko minimalizują szkody zderzeń, ale i starają się im zapobiec.

Podobnie jak pozostałe rodzinne modele Volkswagena, Golf Sportsvan wyposażony jest w innowacyjne systemy aktywnie wspierające kierowcę w prowadzeniu. Wśród nich znajdują się takie, które samodzielnie zahamują auto w ruchu miejskim przed pieszym lub innym użytkownikiem drogi oraz takie, które utrzymają pas ruchu i zatrzymają samochód, gdy kierowca stracił nad nim kontrolę na przykład z powodu zasłabnięcia. Co ważne, te same technologie pozwalają uczynić podróż Golfem Sportsvanem zwyczajnie wygodniejszą. Kolejne systemy przejmą stery przy parkowaniu, manewrowaniu z przyczepą czy też powolnej jeździe w korku.

Bezpieczeństwo teraz w atrakcyjniejszej cenie

Wszystkie z wymienionych funkcji można znaleźć także w klasycznym Golfie. W wersji Variant on także stanowi godną rozważenia ofertę jako rodzinny samochód. Z bagażnikiem o pojemności aż 605 litrów potrafi on przyćmić wszechstronność wielu konkurencyjnych vanów i SUV-ów.

Materiały prasowe Podziel się

Wszystkie z wymienionych funkcji dostępne są w zarówno w Golfie hatchback jak i w wersji Variant, która może być doskonałą ofertą dla rodziny. .. Z bagażnikiem o pojemności aż 605 litrów Golf Variant potrafi przyćmić wszechstronność wielu konkurencyjnych vanów i SUV-ów.

Golf Variant jest atrakcyjną alternatywą także dla modeli z drugim z wymienionych, bardzo modnym typem nadwozia. Dzięki niższemu środkowi ciężkości jazda kombi jest bardziej ekonomiczna i stabilna niż podwyższonym SUV-em. Jednocześnie, Golf nie musi być w stosunku do SUV-ów w tyle pod względem napędu. W specjalnej wersji Golf Variant Alltrack występuje możliwość połączenia mocnych, elastycznych jednostek napędowych z szybko reagującą automatyczną przekładnią dwusprzęgłową oraz - dającym maksymalną pewność prowadzenia w każdych warunkach - układem 4MOTION.

Jak widać, na bezpieczną jazdę składa się mnóstwo różnych czynników. Dzięki dostępowi do najnowocześniejszych technologii Volkswagen ma opanowane jednak wszystko to, czego potrzebuje rodzina do przyjemnej, oszczędnej – a przede wszystkim bezpiecznej – podróży.

Teraz wszystkie te opakowane w nadwozia samochodów Volkswagen zalety można nabyć w atrakcyjnych cenach - dzięki trwającej obecnie wyprzedaży rocznika. Rodzinne modele dostępne są z rabatami sięgającymi aż 22 000 zł i promocyjnymi umowami serwisowymi. W połączeniu z wyjątkowo niskimi całkowitymi kosztami użytkowania, wybór minivanów i kombi Volkswagena nie nadweręży domowego budżetu, a podniesie jakość życia całej rodzinie!