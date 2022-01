Sam Sunderland zwycięzcą Dakaru. Tym razem na motocyklu Gas Gas

Mimo zdecydowanej przewagi liczebnej motocykl KTM-a w stawce, zawodnicy na hondach (na których wygrywano ostatnie dwie edycje Dakaru) znowu dali o sobie znać, a ostatnie jadącemu na japońskiej maszynie Quintanilli niewiele zabrakło do końcowego sukcesu. Pokazuje to, że również jeśli chodzi o konstrukcje, to w Dakarze nie ma jednoznacznego lidera.