Rosyjskie samochody możesz kupić w Polsce. Zobacz ile kosztują

Zasadniczo rynek samochodów rosyjskich to dwie marki: Łada i UAZ. Są to proste auta o konkretnym przeznaczeniu. Łada należąca już do aliansu Renault-Nissan produkuje modele budżetowe dla typowego, niezbyt zamożnego obywatela Rosji. Coraz mocniej postępując z duchem czasu. Z kolei UAZ-y to proste, twarde pojazdy użytkowe o dużych zdolnościach terenowych, stworzone do pracy w trudnych warunkach.