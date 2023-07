Richard Jones odebrał customowego indiana sport chiefa

Krazy Horse to warsztat z 28-letnim doświadczeniem, który od dawna współpracuje z Indianem. Nic dziwnego, że to właśnie on zajął się stworzeniem motocykla dla Richarda Jonesa. Motocykl nazwany RAGE to w pewnym sensie brytyjska odpowiedź na amerykańską serię Forged, która polegała na stworzeniu trzech customów dla znanych osób.