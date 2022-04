Rewolucyjny kask z Japonii. Shoei Opticson z wyświetlaczem HUD

Do tej swoje kaski z HUD-em prezentowały głównie małe firmy czy startupy. Z jednej strony same urządzenia nie były doskonałe, a z drugiej producentom tym brakowało przebicia. Natomiast zajęcie się tematem przez tak dużą i popularną firmę jak Shoei oznacza, że technologia ta ma szansę stać się motocyklową codziennością. Kiedy Opticson trafi do sprzedaży? Tego nie wiadomo, ale publiczne prezentacje oznaczają, że może to być już niedługo.