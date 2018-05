Rewolucja w punktach karnych odroczona. 4 czerwca nie wejdą nowe przepisy

Jeśli masz na swoim koncie punkty karne, to właśnie otrzymujesz od państwa nieco więcej czasu na ich zlikwidowanie. Wejście w życie nowych przepisów w tej materii się opóźni. Gdy jednak się to stanie, kierowcy łamiący przepisy nie będą mieli łatwego życia.

Jeszcze nie teraz

W praktyce oznacza to, że choć przepisy zmieniające system likwidacji punktów karnych są gotowe, to muszą poczekać na okoliczności, które pozwolą na wprowadzenie nowego systemu. Chodzi o nową wersję Centralnej Ewidencji Kierowców. By system działał prawidłowo, bez zarzutu musi być nie tylko CEK 2.0, ale i komunikacja pomiędzy nim a wszystkimi podmiotami, związanymi z tym aspektem. Chodzi tu o policję, starostwa czy ośrodki, w których odbywają się szkolenia.