Nie daj się nabrać na zmiany w prawie. Po 4 czerwca wszystko zostaje po staremu

W poniedziałek 4 czerwca w życie wchodzi nowelizacja Prawa o ruchu drogowym. W wielu mediach pojawiła się informacja, że od tego momentu nie dostaniemy mandatu za brak dowodu rejestracyjnego i potwierdzenia zawarcia OC. Jeśli w to uwierzycie, narazicie się na mandat.

Nowe stare prawo

Sejm szybko ją uchwalił, prezydent szybko podpisał i wchodzi w życie 4 czerwca 2018 r. Ustawa zmieniająca Prawo o ruchu drogowym wprowadza kilka ważnych zmian w przepisach. Ta najbardziej interesująca zwykłych kierowców dotyczy braku obowiązku wożenia ze sobą dowodu rejestracyjnego oraz potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia OC . My również od dawna czekamy na tę zmianę, ale nie warto dać ponosić się emocjom.

– Wraz z 4 czerwca nie ustaje obowiązek wożenia ze sobą dowodu rejestracyjnego i potwierdzenia zawarcia polisy OC . To tylko dzień wejścia w życie ustawy, która umożliwia takie rozwiązanie – mówi Wirtualnej Polsce Karol Manys, pełniący obowiązki rzecznika prasowego Ministerstwa Cyfryzacji. – Ta zmiana jest zależna od momentu uruchomienia Centralnej Ewidencji Kierowców w wersji 2.0 . Wejdzie w życie 3 miesiące po opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej przez ministra informatyzacji komunikatu w tej sprawie . Minister chciałby, żeby kierowcy zostali zwolnieni z obowiązku wożenia tych dwóch dokumentów przed końcem roku 2018 – kwituje Karol Manys.

Tak naprawdę ministerstwo nie jest jednak w stanie zagwarantować tej daty. By jazda bez wymienionych wyżej dokumentów – prawo jazdy wciąż będzie obowiązkowe – było możliwe, bez zarzutów działać musi Centralna Ewidencja Kierowców w wersji 2.0. Co więcej, bezbłędnie musi funkcjonować połączenie pomiędzy nią i służbami mundurowymi. Chodzi nie tylko o policję, ale też m.in. straż graniczną czy GITD, bo oni też mają prawo kontrolować kierowców. Ministerstwo chce za wszelką cenę uniknąć wpadki podobnej do tej z listopada 2017 r. i związanej z uruchomieniem Centralnej Ewidencji Pojazdów 2.0.