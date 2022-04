Rekordowa sprzedaż motocykli w Polsce. Motorowery w odwrocie

Choć najliczniejszą grupą są motocykle z silnikami o pojemności do 125 cm3, to przy udziale w rynku na poziomie 37,6 proc. jest to dużo mniej niż jeszcze parę lat temu. Drugą najpopularniejszą klasą są największe maszyny z silnikami powyżej 750 cm3 (28,3 proc.). Widać natomiast znaczny wzrost zainteresowania motocyklami 250-500 cm3, które stanowią 16,5 proc. wszystkich rejestracji i wyprzedzają typowych przedstawicieli klasy średniej, czyli modele 500-750 cm3 (14,4 proc.).