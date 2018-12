1 z 8 Raport TÜV 2019. Samochody z największymi problemami w pierwszych latach Kłopoty także w nowszych

Zakup nowego samochodu to przyjemność. Nie tylko dlatego, że możemy używać go jako pierwsi, ale też dlatego, że spodziewamy się jego niezawodności. Niestety, czasem można się przeliczyć. Oto auta segmentów B, C i D, które mimo mało zaawansowanego wieku miały najwięcej niedomagań.

PAP Podziel się