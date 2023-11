Ranking awaryjności TÜV 2024. Najlepsze i najgorsze auta

Zestawienie powstało na podstawie 10,2 mln obowiązkowych przeglądów, które w zrzeszonych warsztatach wykonano w Niemczech od lipca 2022 r. do czerwca 2023 r. Pojazdy poddawano surowej ocenie, ponieważ aż w jednej piątej z nich zauważono poważne wady, które zaowocowały tym, ze nie przeszły one przeglądu. Dla porównania – w Polsce negatywny wynik przeglądu otrzymuje ok. 2 proc. aut. Z danych TÜV wynika, że 11 proc. aut miało drobne wady, które pozwoliły na zaliczenie przeglądu, a 68 proc. aut było w świetnym stanie.