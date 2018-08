Przyda się w aucie. Niezbędnik za 25 zł, który ratuje życie

Okres urlopowy w pełni, a to oznacza więcej kierowców na drogach i zwiększone ryzyko wypadków, nawet jeśli wakacyjny wyjazd masz już za sobą. Jeśli chcesz, by codzienna jazda przebiegała bezpiecznie, zaopatrz się w prosty i przydatny brelok.

Multitool samochodowy to idealny upominek zarówno dla zawodowca, jak i amatora. Znajdziesz w nim wiele narzędzi, które mogą okazać się niezbędne podczas poważnych kolizji drogowych. By czuć się bezpiecznie w aucie, warto zainwestować 25 złotych.

Zawsze pod ręką Niewielki rozmiar i ergonomiczny kształt sprawia, że brelok łatwo zmieścić w kieszeni, nie przeszkadza i nie ciąży podczas wyciągania kluczyków. Jednocześnie przy gwałtownym szarpnięciu za specjalny, kolorowy uchwyt oczom ukazuje się ukryte ostrze do przecinania pasów. Kształt nożyka, a także samego multitoola, praktycznie uniemożliwia skaleczenie się, nawet podczas wstrząsów czy stresowych sytuacji. Ostrze poradzi sobie ze wzmocnionymi pasami w kilka sekund, bez większych problemów. Czasem przecięcie ich to jedyna opcja ratunku, zwłaszcza gdy mechanizm się zatnie. W razie potrzeby może posłużyć do przecięcia ubrania, na przykład spodni czy kurtki.

Szklana pułapka Szyby samochodowe mogą być sporym problemem nawet dla profesjonalnego ratownika. Zbicie szyby zagradzającej dostęp do poszkodowanego w wypadku wydaje się być proste, ale czy tak jest na pewno? Przede wszystkim trzeba mieć odpowiednie narzędzie.

Szyby klejone zwykle usuwa się przy pomocy pił elektrycznych, które są na wyposażeniu każdej jednostki uczestniczącej w akcji ratunkowej. Te hartowane można zbić przy pomocy punktaków, zbijaków sprężynowych, młotków czy wreszcie specjalnych breloków. Szpikulec jest tak skonstruowany, że aby wybić hartowane szkło, wystarczy przytknąć go do szyby i mocno przycisnąć. Znajdujący się w środku mechanizm odciąga sprężynę, która w pewnym momencie przekazuje siłę uderzenia do szpikulca, a tym samym wybija szybę praktycznie bez zamachu i użycia siły.

Jeśli jesteś osobą udzielającą pierwszej pomocy, pamiętaj również o swoim bezpieczeństwie. Przed przystąpieniem do zbijania szyby osłoń twarz i rękę, którą wybijasz szybę. Najlepiej będzie założyć rękawicę lub naciągnąć rękaw bluzy lub kurtki na dłoń, by nie poranić się spadającymi odłamkami szkła. Użycie zbijaka wymaga nieco wprawy, musisz wiedzieć, z jaką siłą docisnąć urządzenie do szyby, by po wybiciu ręka nie wpadła do auta.