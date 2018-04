Akcesoria dla kierowców. Przydadzą się podczas wypadku

W razie wypadku dosłownie wszystko może ograniczyć nasze ruchy. Wgniecione drzwi będą niemożliwe do otwarcia, zacinające się pasy skutecznie uniemożliwią wyjście, barierą może okazać się nawet szyba, którą trudno zbić gołymi rękami.

Jak wyswobodzić się z pasów

Wybijanie szyby dla profesjonalistów

Wyjście przez przednią lub boczną szybę to często jedyna opcja opuszczenia pojazdu. Dlatego warto zaopatrzyć się w prosty zbijak do szyb wbudowany w multitool lub długopis taktyczny, a nawet kubotan. Poręczne narzędzia pozwolą na zbicie szyby nawet wtedy, gdy nie możesz sobie pozwolić na wzięcie większego rozmachu. Jeśli nie masz do dyspozycji specjalnego zbijaka, jego funkcję może spełnić gaśnica, pod warunkiem, że uderzysz jej kątem. Zanim wyjdziesz z samochodu pamiętaj, by dokładnie usunąć wszystkie odłamki szyb. W innym przypadku możesz się dotkliwie poranić.

Wybijanie szyby od zewnątrz

Gdy jesteś świadkiem wypadku i chcesz dostać się do zatrzaśniętego samochodu, by pomóc pasażerom, nie możesz działać na chybił trafił. O ile będąc w środku nie masz zbyt wielkiego pola do manewru, to działając z zewnątrz możesz wybrać szybę, przez którą dostaniesz się do wnętrza. Lepiej wybrać drzwi, za którymi nie ma pasażerów, w innym przypadku kawałki szkła mogłyby ich poranić. Należy pamiętać, by przed przystąpieniem do wybijania owinąć rękę kawałkiem materiału tak, by ją zabezpieczyć. Liczy się również siła uderzenia. Jeśli będzie zbyt mocne, a ręka wpadnie do wnętrza samochodu, możesz się pokaleczyć.