Przeglądy aut służą "dojeniu" kierowców? Kontrowersyjne zapytanie posła

"Zmieniono diagnostów w inkasentów” twierdzi Poseł Liroy-Marzec i składa interpelację do Ministerstwa Infrastruktury. Problemem mają być opłaty pobierane przed przeprowadzeniem badania. W teorii mają naprawiać budżet, a nie zwiększać bezpieczeństwo.

Poseł zauważył, że diagności od końca zeszłego roku pobierają pieniądze przed przeprowadzeniem badania stanu technicznego auta. Co gorsza, kierowca może uiścić opłatę i wyjechać ze stacji bez nowej pieczątki w dowodzie. Liroy-Marzec wskazuje, ze takie działanie służy wyłącznie "dojeniu” kierowców.

Liroy-Marzec najwyraźniej nie zna realiów – płacimy przecież za czas diagnosty, nie za pieczątkę. Co więcej, nawet jeśli auto nie przejdzie przeglądu, pieniądze nie przepadają . Wystarczy ją usunąć, pojawić się na stacji i zapłacić maksymalnie 36 zł za ponowne sprawdzenie danego elementu. Czy zapłacimy za przegląd przed czy po – jaka to różnica?

Zasady przeprowadzania przeglądów zmieniły się wraz z uruchomieniem systemu CEP 2.0. Oprócz opłaty wnoszonej przed rozpoczęciem badania, jego wynik musi zostać wprowadzony do elektronicznej bazy danych. Trzeba też zaznaczyć, gdzie auto zostało przebadane. Wszystko po to, by usunąć wraki z dróg. W Niemczech ponad 20 proc. aut nie przechodzi badań. W Polsce zaledwie 2 proc.